Il post goloso di Gianmarco Tamberi: "Vogliamo parlare della bontà delle olive all'ascolana?”

Ascoli, 26 gennaio 2024 - "Vogliamo parlare della bontà delle olive all'ascolana?". Gianmarco Tamberi dedica un post al piatto tipico per eccellenza della città delle Cento Torri. "Non so voi - scrive l'atleta anconetano -, ma io quelle poche volte che mi concedo un pasto di sgarro le cerco ovunque e queste.... Bè queste erano le originali di Ascoli Piceno! Chi non le ha mai provate non sa di che cosa sto parlando ma gli auguro di scoprirlo presto". Parola di Gimbo.

Il campione di salto in alto italiano ai Giochi di Tokyo 2020 e campione del mondo a Budapest 2023 è stato protagonista in città per girare il nuovo spot della Regione Marche, destinato alla promozione del turismo.

Le riprese sono state girate in piazza del Popolo e in piazza Arringo dove l'atleta si è soffermato nello stand della Gastronomia Migliori per preparare e poi vendere le famose olive all’ascolana. Prima ancora Gimbo ha fatto tappa nel Maceratese, nella faggeta di Canfaito, ccessivamente si è spostato al Castello di Gradara, alla rotonda di Senigallia, nel borgo di Torre di Palme e infine proprio piazza del Popolo ad Ascoli Piceno. E oggi Tamberi sui social ha celebrato la bontà delle olive all’ascolana, il post è accompagnato da una foto che parla da sola: il campione ad occhi chiusi gusta il piatto della tradizione.