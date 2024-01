Scamarcio, Porcaroli e il film che li ha fatti innamorare: emozioni tra passato e presente con “L’ombra del giorno”

Ascoli, 20 gennaio 2024 - Un film che parla d'amore, di guerra e di leggi razziali. "L'ombra del giorno" è uno dei capolavori del regista ascolano Giuseppe Piccioni. Protagonisti Riccardo Scaramarcio e Benedetta Porcaroli.

Galeotto sembra che sia stato proprio il set del film che ha visto i due attori impegnati nella città di Ascoli per un paio di mesi, da marzo ad aprile scorsi 2021. I due avevano già lavorato insieme in "La scuola cattolica", ma sono state le Cento torri a far sbocciare l'amore. Dopo un periodo di crisi sono tornati da poco insieme. Ambientato poco prima della seconda guerra mondiale nella città delle Cento Torri, racconta la storia di Luciano, proprietario di un ristorante nonché simpatizzante del regime fascista, travolto dall'arrivo di una ragazza, Anna. Il film è andato in onda ieri sera su Rai 3, ha ottenuto un buon risultato: è stato visto da 1 milione e 43mila spettatori, con uno share del 6%. Pioggia di commenti positivi anche sui social per Piccioni. Il film racconta attraverso le immagini la bellezza di Ascoli, da piazza del Popolo allo storico bar Meletti. Emoziona. Racconta amore e paure. Lo fa attraverso gli sguardi dei due attori protagonisti, la gestualità, le luci e le parole scelte per raccontare una storia che non lascia gli spettatori indifferenti. Le riprese, iniziate il 15 marzo 2021 e finite il 24 aprile 2021, si sono svolte nei mesi in cui la città era in zona rossa. La maggior parte del film è stato girato nel Caffè Meletti, ma alcune scene anche in via delle Stelle, nel giardino di palazzo Saladini Pilastri, e il finale nella riserva naturale della Sentina. L'amore tra Scamarcio e la Porcaroli sarebbe nato proprio sul set del film. Durante l'anteprima nazionale de 'L'ombra del giorno' ad Ascoli, in sala l’attore pugliese aveva detto prima che iniziasse la proiezione: "C'è chi ha trovato amicizie, qualcuno si è fidanzato, qualcun altro a parte me", aveva raccontato sorridendo alludendo alla storia con la collega Porcaroli.

I due come testimoniano le immagini scattate da Diva e Donna e pubblicate qualche giorno fa, dopo un momento di stop, sono tornati insieme. Negli scatti si vedono passeggiare abbracciati per le vie di Roma.

“Se in estate stavano attenti a non farsi vedere insieme, ora non si preoccupano più – scrive Diva e Donna - abbracci e sorrisi parlano chiaro. E intanto lei in ‘Enea’, ora al cinema, è la fidanzata del suo ex Pietro Castellitto”.

Riccardo Scamarcio, dopo una lunga storia con Valeria Golino, si è sposato con Angharad Wood, manager britannica dalla quale ha avuto la figlia Emily.