Biglietti a 15 euro per i tifosi bianconeri: in vendita fino a domani

Il popolo bianconero si sta preparando per essere al fianco dei propri beniamini anche nella delicatissima trasferta del Granillo, l’ultimo match previsto dal calendario di serie B che andrà in scena venerdì sera con avvio programmato alle 20.30 al segnale dell’arbitro Fabbri. Nella giornata di ieri la Reggina ha comunicato ufficialmente l’apertura della vendita dei biglietti relativi al settore ospiti. Il prezzo riservato ai tifosi del Picchio sarà di 15 euro (esclusi diritti di prevendita). I tagliandi potranno essere acquistati in tutti i punti abilitati e sulla piattaforma online Vivaticket. I termini per l’acquisto si chiuderanno, come di consueto, il giorno antecedente alla gara. Ovvero domani sera alle 19. Considerando la storica amicizia tra le due tifoserie si prevede ancora una bella presenza di sostenitori ascolani a Reggio Calabria. In molti si stanno già organizzando con pulmini e mezzi proprio per la lunga trasferta nel capoluogo calabrese.