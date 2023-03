Botteghin senza pause: il più presente

Il primato di Botteghin regge. Mentre il campionato cadetto si è fermato per far rifiatare le venti pretendenti, dando così ai tesserati dei club la possibilità di prendere parte agli impegni delle rispettive nazionali, il difensore dell’Ascoli continua a restare al primo posto assoluto per il numero di presenze fatte registrare. Archiviata la 30esima giornata, il brasiliano è ancora l’unico giocatore di movimento di tutta la cadetteria ad aver disputato tutte le gare andate in scena. Un primo posto assoluto che potrebbe però essere messo a rischio, nelle ultime 8 gare previste, da quella diffida alla quale il bianconero è dovuto andare incontro dopo la quarta ammonizione incassata proprio in occasione del pesante 4-1 di Cagliari. Sarebbe davvero curioso se il giocatore del Picchio riuscisse a chiudere la stagione anche senza squalifiche. Per farlo chiaramente non dovrà mai finire sul taccuino del direttore di gara nei residui incontri che dividono da qui alla fine. E in questo caso sarebbe davvero un risultato dalla doppia valenza visto che parliamo di un centrale difensivo. Ruolo che a volte costringe l’interprete a spendere qualche giallo. Oltre a queste statistiche però Botteghin compare anche ai vertici della speciale classifica che prende in considerazioni i gol messi a segno dai difensori, senza considerare i calci di rigore. Qui al primo posto assoluto della graduatoria c’è Zaro del Sudtirol che con la doppietta realizzata alla Spal nell’ultimo turno, oltre a consentire ai suoi di portare a casa la vittoria in grado di raggiungere quota 51 punti, è salito a 5 sigilli personali.

Subito dietro però c’è un gruppone di difensori goleador guidati da Botteghin e completato da Dragusin (Genoa), Marconi (Palermo), Pierozzi (Reggina), Dickmann (Spal). Considerando i penalty trasformati invece la Lega B ha aggiunto una menzione speciale per Casasola del Perugia che ha gonfiato la rete per 6 volte, di cui 5 arrivati dagli undici metri. Anche ieri la squadra di Breda ha proseguito la preparazione al Picchio Village con un test disputato contro una selezione mista che ha visto in campo elementi della Primavera e della formazione under 17. Oggi il lavoro del gruppo proseguirà con una doppia seduta. Nel frattempo ieri il centrocampista Giovane è sceso in campo titolare e ha disputato 69’ nel match disputato dalla nazionale under 20 del ct Nunziata in casa della Norvegia. L’incontro è terminato 2-2.

mas.mar.