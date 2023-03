Breda pensa a Forte-Dionisi in attacco

I tempi sono più che maturi. Breda contro il Brescia (sabato con avvio alle 14) pare proprio intenzionato a mettere in campo il tandem d’attacco Dionisi-Forte. L’accoppiata desiderata da tutti i tifosi e mai vista finora in campo dal primo minuto con il tecnico spesso deciso ad affidarsi alle prestazioni generose ma inconcludenti di Gondo. L’ivoriano, seppur ad oggi resta il giocatore con il maggior numero di reti messe a segno in squadra (6 di cui 2 su calcio di rigore), è parso proprio non essere quell’elemento in grado di decidere e andare in gol come ci si aspettava. Soprattutto in un momento così fondamentale del campionato dove i centri, oltre a servire come il pane, possono pesare come macigni in termini di punti e conseguentemente di classifica. Le 26 presenze fatte registrare finora sono effettivamente tante e il bottino personale ottenuto resta davvero. Di certo non è lui il centravanti acquistato la scorsa estate che avrebbe dovuto dare una grossa mano in fase di finalizzazione. In quei famosi ultimi 30 metri si racchiudono le difficoltà più importanti mostrate dall’Ascoli dall’inizio del cammino. Ecco quindi che in una sfida quasi da dentro o fuori contro il fanalino di coda Brescia, il tecnico bianconero dovrà sfoderare tutto il peso offensivo di cui dispone in organico. Nomi che, guardando sulla carta i profili presenti in rosa, fanno rima con Dionisi e Forte. L’attaccante 35enne cerca la rinascita, proprio come il Picchio, in una stagione che lo ha spesso messo di fronte a vari ostacoli. Il gol manca dal 29 ottobre 2022 quando il giocatore riuscì a battere Joronen nel match vinto 2-1 a Venezia. Da allora tra un paio di infortuni e un po’ di sfortuna, Dionisi non è più riuscito a colpire come aveva sempre dimostrato di saper fare. Duettare con un uomo d’area di rigore come Forte e farlo per una porzione importante di gara potrebbe agevolare lui e la squadra. Lo squalo potrebbe diventare il suo partner ideale per affrontare questa volata di fine stagione. Ieri il gruppo ha proseguito la preparazione al Picchio Village con una doppia seduta che ha visto la squadra impegnata sullo sviluppo della fase offensiva e una serie di partite nel pomeriggio. Dopo l’ennesima esperienza con la nazionale under 20 il centrocampista Giovane, che ieri ha spento venti candeline, è tornato a lavorare insieme al resto dei compagni. La giovane promessa si candida prepotentemente per un posto da titolare in cabina di regia.

mas.mar.