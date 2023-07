Caos Ternana, divorzio Andreazzoli e chiarezza tifosi

Andreazzoli pronto al divorzio con la Ternana ancor prima di cominciare. La seconda possibile avventura rossoverde del tecnico toscano di fatto è già finita e nelle ultime ore il 69enne avrebbe addirittura risolto il contratto con il club umbro. Tra il timoniere delle Fere e la nuova proprietà ci sarebbero state delle divergenze in relazione alle strategie di mercato da sviluppare. Incassato il no di De Rossi, destinato a guidare la nazionale under 21, ora tra i possibili successori si fanno già i nomi di D’Angelo, il cui contratto oneroso però potrebbe costituire un ostacolo, e dell’ex bianconero Bucchi. Intanto la tifoseria con una nota ha chiesto chiarezza sulla cessione del club: "L’imminente cessione della società provoca nei tifosi comprensibili dubbi e timori. Come tifosi chiediamo a Bandecchi di lasciare la nostra squadra a persone che oltre ad avere una solidità economica abbiano integrità morale dando vita ad una società seria e trasparente".