Cittadella, Marchetti: "Per la salvezza ci sarà da lottare"

La spietata lotta per la sopravvivenza riguarderà, oltre all’Ascoli, anche il Cittadella. I veneti in classifica inseguono proprio i bianconeri staccati di un solo punto, ma nell’ultima sfida sono stati sconfitti in casa dal Perugia dell’ex Castori per 2-0. "La giornata è andata male – ha commentato il direttore generale Stefano Marchetti –. Abbiamo avuto una grande occasione all’inizio per fare gol, non ci siamo riusciti e l’hanno fatto gli altri. È stato un confronto molto equilibrato, vissuto sugli episodi. E in questi sono stati più bravi i nostri avversari. Nel calcio ci sono momenti belli e brutti. Ci sarà da lottare fino all’ultima giornata, io mi auguro di potermi salvare quanto prima. Siamo in un momento del campionato dove contano i punti e la concretezza. Sono convinto che se giochi sempre bene alla fine vieni premiato, ma ci sono partite dove l’avversario non ti fa giocare. Dobbiamo essere bravi nel portare gli episodi dalla nostra parte".