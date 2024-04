Dal campo. La preparazione per Ascoli e Venezia

Sul campo gli uomini di Carrera ieri hanno proseguito la preparazione al Picchio Village con una seduta pomeridiana. In mattinata tecnico e giocatori avevano ricevuto la visita del patron Pulcinelli per parlare del delicato momento che sta vedendo l’Ascoli relegato nella terz’ultima posizione della classifica. Il Venezia di Vanoli, prossimo avversario del Picchio, invece ha affrontato un doppio allenamento. A commentare la gara in programma domenica al Del Duca (avvio alle 16.15) è stato Tessmann. "L’Ascoli è un avversario difficile – dichiara il centrocampista -, ci stiamo preparando al meglio per la partita. La sconfitta con la Reggiana ci ha lasciato chiaramente delle ferite, ma siamo un gruppo molto unito che rema verso un unico obiettivo. Vogliamo subito tornare alla vittoria. Crediamo fortemente nella serie A. Siamo consapevoli del percorso fatto fin qui e penso che abbiamo tutte le carte in regola per centrare questo obiettivo".