Samb, Massi apre all’arrivo di Campitelli

"Luciano Campitelli è una persona squisita, so che vuole rientrare nel calcio, una chiamata gliela faccio di sicuro". Non solo la strutturazione dell’organigramma con un nuovo dg e almeno un altro paio di figure, ma anche quella societaria. Il presidente Vittorio Massi per la sua Samb non esclude un ampliamento societario e apre le porte a nuovi soci. Il primo potrebbe essere proprio l’imprenditore Luciano Campitelli, ex presidente storico del Teramo, oggi sponsor del Pineto. I due hanno un buon rapporto e si sono incontrati a L’Aquila in occasione del confronto fra la squadra abruzzese e la Samb. Campitelli non si sbilancia ma non esclude l’ipotesi. "San Benedetto – dice – è una piazza ideale per fare calcio. Vedremo, potrebbe essere tutto o niente". Nell’attesa che i due parlino della questione, il presidente Massi fissa le priorità. "Guardo – spiega – innanzitutto ai playoff nella speranza che la squadra si risollevi da questo momento di difficoltà, poi spero che nel prossimo consiglio comunale venga messo all’ordine del giorno il campo Ciarrocchi sul quale noi abbiamo presentato un progetto importante ma a quanto pare la Samb non è una priorità non solo della maggioranza ma neppure della minoranza". E qui la delusione di Massi è grande: "Non capisco – va avanti - davvero quale sia la problematica dal momento che proponiamo delle migliorie, ci abbiamo già speso tanti soldi per la comunità, è un intervento sociale. Se il punto è sul Credito Sportivo abbiamo già chiarito che andremo da soli senza l’intermediazione del Comune. Cosa c’è da contrastare lo vorrei capire, a meno che ce lo dicano che la Samb non è priorità tanto è che non abbiamo avuto un euro di contributo dal Comune mentre tutti gli altri sponsor e li ringrazio ci hanno affiancato per arrivare ad un obiettivo, purtroppo saltato, ma io ce l’ho messa tutta". "Poi – va avanti Massi - parleremo di società, valutiamo la strutturazione dell’organigramma con più uomini e l’ingresso di eventuali nuovi soci". Massi svela anche di aver ricevuto un offerta per vendere la Samb, per un milione di euro. "L’abbiamo in realtà ricevuta indirettamente, ma non l’ho presa neppure in considerazione. Non vendo, sarebbe come vendere una figlia. Io ho tre maschi e per me la Samb è la figlia femmina che non ho avuto. Aprirei, invece, le porte ad eventuali soci. Non al solo Campitelli ma anche a Rapullino? Certo, io con Rapullino non ho avuto alcun problema, forse qualcun altro ci vuole contro, al contrario lo sostengo sull’area Brancadoro".

Sabrina Vinciguerra