Serie C. Pallanuoto, scontro al vertice. Fermo affronta la Jesina

Nuovo appuntamento con la Fermo Nuoto e Pallanuoto, si gioca sabato 13 aprile alle ore 19 e 15, presso la piscina comunale di Fermo. Uno scontro al vertice, per i ragazzi del mister Sorcionovo che affronteranno la Jesina Pallanuoto, nel Campionato Nazionale di Serie C, rispettivamente posizionate al secondo e quarto posto della classifica generale. Reduci da quattro vittorie consecutive nel girone di andata, gli atleti della FermoNPN, si preparano ad affrontare la seconda partita del girone di ritorno, con la stessa intensità e impegno; determinati a difendere il secondo posto, dopo una prima gara di ritorno, in cui hanno affrontato il difficile impegno in casa della capolista Bologna PN. Tutti in vasca a tifare i nostri ragazzi!