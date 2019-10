Bologna, 10 ottobre 2019 - Il tartufo? Profumato di bosco, selvaggio, afrodisiaco e legato all’esoterismo perché si cerca di notte. Narra la leggenda che sia nato da un incontro d’amore: un fulmine divino penetrato nelle viscere della Madre Terra.

Attraverso l’olfatto, il tartufo da sempre seduce e scatena emozioni ed è protagonista non solo della cucina ma dell’arte, della letteratura, della scienza. Per svelare la storia e i misteri del fungo sotterraneo più amato, sabato 12 e domenica 13 torna a Fico Eataly World “L’Italia del tartufo”, rassegna organizzata con l’Associazione Nazionale Città del Tartufo. (per info: www.eatalyworld.it)

Per due giorni, nel parco del cibo più grande del mondo a Bologna si darà in via alla stagione nazionale della raccolta del tartufo bianco (tuber magnatum pico), con un ricco programma di appuntamenti su questo sontuoso ingrediente della tavola autunnale. A Fico si potranno così assaggiare e conoscere tartufi freschi e prodotti trasformati, formaggi e salumi eccellenti anche di produzioni limitate, paste e biscotti, vino e liquoreria artigianale, miele e prodotti del bosco.

La seconda edizione della manifestazione porterà a Fico Eataly World i prodotti e le tradizioni di oltre 20 comuni e località aderenti all’Associazione, dal Nord al Sud del Paese: dall’Emilia-Romagna Bondeno, Calestano, Camugnano, Castel Di Casio, Valsamoggia, l’Unione Distretto Ceramico Valli Dolo e Dragone (Modena Ovest); dalle Marche, Acqualagna; dal Piemonte, Alba; dalla Campania Bagnoli Irpino, Ceppaloni e il Parco Del Matese; dalla Sicilia, Castelbuono; dall’Umbria Città Di Castello, Gubbio e Pietralunga; dalla Toscana Montaione, Montalcino e San Miniato; dal Molise, la Regione Molise e San Pietro Avellana.

Alle 10,30 di sabato 12 i sindaci e i rappresentanti delle città del tartufo inaugureranno la kermesse. Per conoscere e apprezzare al meglio le caratteristiche e la biodiversità dei tartufi italiani sarà possibile partecipare alle degustazioni guidate di ricette e specialità locali, mentre domenica dalle 15 alle 16,30 nel Teatro Arena di Fico si svolgerà l’incontro gratuito sull’antico legame del tartufo con esoterismo, eros, credenze e letteratura con Giordano Berti, esperto e autore del libro “Eros & Tartufi. Storia di un afrodisiaco. Scienza, letteratura, arte e ricette segrete”, insieme alla giornalista e conduttrice Syusy Blady.

Venerdì 11, alle 20,nell’aula di Fondazione Fico si terrà anche l’incontro con le associazioni dei tartufai dell’Emilia Romagna per fare il punto sulla candidatura Unesco “Cerca e cavatura del Tartufo in Italia. Conoscenze e pratiche tradizionali” e la diffusione dei principi della Convenzione 2003 sulla salvaguardia del patrimonio culturale. Al centro della candidatura c’è l'insieme dei saperi accumulati nei secoli dai tartufai: dalla conoscenza dell'ambiente vocato, alle tecniche di individuazione (cerca) e all'estrazione del tartufo (cavatura) rispetto alle 9 varietà botaniche del Tartufo italiano. Un patrimonio di conoscenze sino ad oggi mantenute segrete e trasmesse di generazione in generazione in ciascuna famiglia.

Programma delle degustazioni guidate

Sabato 12

Ore 12 - REGIONE MOLISE degustazione: L’insolito bianco tra i Tratturi antichi del Molise. Farrotto con zucca, fondue di pecorino e Tartufo bianco. Ricotta, Tartufo e miele. A cura di: Antonio Mastrantuono chef Ore 13,30 - SAN PIETRO AVELLANA (IS) degustazione “Risotto con fonduta di caciocavallo podolico e Tartufo”. A cura di Marco Di Toro chef

Ore 15,00 - CEPPALONI (BN) degustazione di “ Maghisse al Tartufo Bianco: la merenda delle Streghe.” A cura di: Carmen Cavaiuolo

Ore 16,30 - VALSAMOGGIA (BO) degustazione “ Balanzone va nei boschi” balanzoni con ripieno i spinaci, mortadella e ricotta. A cura di: Irina Steccanella chef

Ore 18 - SAN MINIATO (PI) degustazione “Dalla norcineria all'arte del forno: i saperi e i sapori dalla San Miniato, città gastronomica, dal 700 ad oggi “. A cura di: Fabrizio Mandorlini

Ore 19,30 - ACQUALAGNA (PU) degustazione “ Nobili si diventa. Zuppa al Tartufo con cicerchia e patate corretta alla spuma di mascarpone”. A cura di: Michele Pentucci chef

Domenica 13

Ore 11,30 - GUBBIO (PG) degustazione di “ Raviolone di carni brasate con zucca, Tartufo Bianco e nocciole”. A cura di: Alessio Manucci chef

Ore 13 - CITTA’ DI CASTELLO (PG) degustazione per la 40° Mostra del Tartufo di Città di Castello: “Tortello e finger food alla Trifola con patata di Pietralunga e Parmigiano Reggiano.” A cura dell’Istituto Alberghiero Cavallotti

Ore 15 - CENTRO NAZIONALE STUDI TARTUFO DI ALBA (CN) “Analisi sensoriale del Tartufo Bianco d’Alba in abbinamento al Dolcetto d’Alba docg” a cura di un Giudice di analisi sensoriale

Ore 16,30 - SAN GIOVANNI D’ASSO (SI) degustazione “Tartufo Bianco delle Crete Senesi e Brunello…storia, territorio, gusto e sapori”. A cura dell’Associazione Tartufai Senesi e del Consorzio Vino Brunello di Montalcino

Ore 18 - BAGNOLI IRPINO (AV) degustazione del Pecorino Bagnolese d’Irpinia stagionato. A cura di: Carmen Buccino