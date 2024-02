Arte Fiera Bologna 2024: novità, espositori, biglietti e orari

Bologna, 01 febbraio 2025 - Arte Fiera compie 50 anni. L’evento invernale per eccellenza a Bologna nasceva infatti nel 1974 su idea di Simone Menegoi. Si chiamava ancora Fiera Campionaria. Le gallerie all’epoca erano 10, l’anno successivo già 200.

L’edizione del 2024 viene ospitata, come l’anno scorso, nei padiglioni 25 e 26 di BolognaFiere (viale della Fiera 20), dal 2 al 4 febbraio.

Gli eventi per i bimbi

Il tema di quest’anno: gli anni Settanta a Bologna

La 50esima edizione sarà dedicata alle origini della kermesse. Verranno rivisitati gli episodi, i personaggi e le pubblicazioni di quegli anni a partire dalla fondazione.

Una stagione in cui la città era all’avanguardia nelle arti visive, nell’architettura, nell’immaginare nuove forme di rapporto fra arte, politica e società.

Gli espositori: le novità

Sono 196 gli espositori che partecipano ad Arte Fiera 2024. L’edizione di quest’anno prevede grandi ritorni, come le gallerie Apalazzo Gallery, Laveronica, Lia Rumma, Lorenzelli Arte, Franco Noero, Ronchini e Sprovieri.

“L’anno scorso abbiamo chiuso con oltre 50mila visitatori, quest’anno c’è un clima attorno all’evento che ci fa pensare di poter anche superare questa cifra, sono tornati anche alcuni dei più grandi collezionisti ed espositori”, spiega il presidente di Bologna Fiere Gianpiero Calzolari.

Le sezioni

La fiera è suddivisa in differenti settori: una ‘Main Section’, che come ogni anno spazia dall’arte storica a quella contemporanea, con un forte accento sull’arte italiana. Incluso in questa sezione il Percorso, un itinerario che collega diversi stand seguendo un criterio tematico, il disegno. Per questa edizione Percorso è sostenuto da un partner di eccellenza, radicato nella storia bolognese e conosciuto in tutto il mondo: Ducati.

Una performance da non perdere: Daniela Ortiz

Si rinnova la collaborazione tra Arte Fiera e Fondazione Furla, che insieme lavorano sul tema della performance.

La protagonista di questa edizione è Daniela Ortiz, invitata a realizzare un intervento inedito per Arte Fiera. Ortiz, artista peruviana, presenterà a Bologna “Tiro al Blanco”, un’installazione che critica l’egemonia del Nord sul Sud. Sarà possibile vederla al Padiglione 25, venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 febbraio, alle 14, alle 16 e alle 18.

L’Opus Novum 2024

Dal 2019 Arte Fiera commissiona ogni anno un’opera inedita da presentare nei suoi spazi: un Opus Novum. Quella di quest’anno è stata affidata a Luisa Lambri, il titolo è “L’Esprit Noveau”.

Contestualmente, verrà svelata la seconda e ultima parte della commissione affidata ad Alberto Garutti. L’artista è scomparso poco dopo aver presentato la prima parte “Cosa succede nelle stanze quando le persone se ne vanno?”.

Garutti ha lasciato le indicazioni per realizzare la seconda: “Tutti i passi che ho fatto nella mia vita mi hanno portato qui, ora”, collocata in forma permanente all’ingresso di Piazza Costituzione.

ArteFiera: orari

Per entrare negli spazi della manifestazione è necessario acquistare il biglietto online, a 27 euro, con varie possibilità di abbonamento. L’acquisto in biglietteria fisica è consentito solo in caso di sconti e agevolazioni.

Orari

Arte Fiera, come ogni anno, si svolge nei padiglioni 25 e 26 della fiera di Bologna, con ingresso da piazza della Costituzione. La kermesse è visitabile venerdì 2 febbraio dalle 12 alle 20. Sabato 3 e domenica 4 febbraio gli orari sono: dalle 11 alle 20.

Come arrivare a BolognaFiere

Per arrivare alla manifestazione, partendo dalla Stazione Centrale, è possibile prendere i bus 35 o 38.

La mappa

La white night

L’altro cuore di Arte Fiera è Art City con la notte bianca di sabato sera che vede musei e gallerie d’arte aperti, ma opere inserite anche in contesti insoliti come negozi e cortili, palazzi storici visitabili per l’occasione e tanto altro.

“Siamo felici di questa edizione, anche Art City sta andando molto bene, inoltre in questi giorni ci sono già alberghi e ristoranti pieni, è un buon segnale”, gioisce il sindaco Matteo Lepore.