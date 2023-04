Passeggiate a Bologna, sabato nei parchi del Porto-Saragozza

Bologna, 18 aprile 2023 – Un sabato all’insegna della natura con il Grand Tour dei parchi del quartiere Porto-Saragozza. L’iniziativa, organizzata dal comitato Tutela Alberi e dall’associazione Esercenti Bologna, prevede un giro dei polmoni verdi della zona, da Villa Spada al parco di Villa delle Rose, passando dal parco Melloni e dal parco Bulgarelli. Per conoscere tutti i segreti green, ad accompagnare i partecipanti ci sarà l’esperto di botanica Aldo Zecchini D’Aurelio.

Per i più golosi, sono previsti anche due pit-stop: il primo, per una merenda alla ‘Bottega dei Grani antichi’ di via Saragozza 225/D, il secondo per una degustazione di piatti tipici bolognesi da ‘Besciamella’ in via Irma Bandiera 1-5/F.

L’appuntamento è sabato 22 aprile alle 15 all’ingresso della Villa delle Rose, davanti alla fermata del bus 20, di fianco a quella del teatro delle Celebrazioni. Prima tappa il parco di Villa delle Rose, poi a seguire Villa Spada, i due pit-stop gastronomici verso le 17, per poi terminare il Grand Tour ai parchi Bulgarelli e Melloni. Per informazioni (e indicare la vostra partecipazione), basta un click sul gruppo-evento su Facebook o contattare il numero 3756426164.