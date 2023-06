Calcio, supercoppa Uisp Bologna al Renato Dall'Ara: Fossolo 76 vs San Marino Bentivoglio

Bologna, 16 giugno 2023 - Domani, sabato 17 giugno, lo Stadio felsineo Renato Dall’Ara sarà il palcoscenico della Supercoppa Uisp Bologna della categoria Amatori, che vedrà scontrarsi le squadre ASD Fossolo 76 e San Marino Bentivoglio. Entrambi i team hanno ottenuto risultati significativi durante la stagione, rendendo questa finale un evento molto atteso. Il Fossolo 76 arriva a questa competizione con grande fiducia, avendo vinto campionato e coppa nella propria categoria. Sabato, la squadra si giocherà il tutto per tutto per raggiungere un “triplete” da Amatori, con l’obiettivo di conquistare anche la Supercoppa. Dall'altra parte, San Marino Bentivoglio si è qualificata per la finale del campionato, dimostrando le proprie capacità durante la stagione. Nonostante la sconfitta in finale, la squadra ha mostrato una buona competitività e una forte volontà di riscattarsi. Entrambi i team si stanno preparando con grande impegno e motivazione per questa partita. Non solo per il titolo, ma anche per l’emozione di giocare per la prima volta in uno stadio di serie A. Il Renato Dall’Ara conta infatti più di 38.000 posti, e per gli amatori non è cosa di tutti i giorni. Anche se non sarà pieno, l’emozione sarà molta, sia in campo sia sugli spalti. La Supercoppa Uisp Bologna è una competizione che celebra il calcio amatoriale e che chiude la stagione calcistica 2022/23. Sabato 17 le porte del Dall’Ara saranno aperte a tutti: si potrà accedere - in via del tutto eccezionale - gratuitamente. Il fischio d’inizio sarà alle 15.30. “Ci tengo a ringraziare il Comune di Bologna e l’Assessora allo Sport Roberta Li Calzi - commenta il presidente Uisp Marco Bergonzoni - che ha trovato uno spazio per farci andare anche quest’anno al Dall’Ara. Non era facile per via dei molti eventi in cartellone, ma grazie all’impegno di tutti siamo riusciti, anche per questa stagione, a dare agli amatori il palcoscenico più bello che ci possa essere: quello dello stadio”.