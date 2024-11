Eventi a Bologna martedì 5 novembre, la nostra guida

Bologna, 5 novembre 2024 – Come ogni giorno, pubblichiamo la nostra breve guida agli appuntamenti e agli incontri culturali in programma sotto le Due Torri. Se non sapete come trascorrere la giornata, ecco a voi una lista degli eventi da non perdere.

Alle 18, la Feltrinelli ospita Chiara Tagliaferri, che presenta “Morgana - Il corpo della madre”, il terzo e ultimo volume del progetto letterario e politico avviato con Michela Murgia. Interviene Marcello Fois.

Sempre alle 18, alla libreria Coop Ambasciatori, Riccardo Staglianò presenta il suo libro “Hanno vinto i ricchi. Cronache da una lotta di classe”, con il sindaco Lepore e l’introduzione di Alessandro Crisci.

Alle 21, il Locomotiv Club accoglie il cantautore olandese Dotan, sul palco per il tour “A Little Light in the Dark”.

Alle 21.30, in via Carracci al Binario 69, per la rassegna Bologna Jazz Festival, si attendono i GoGoDucks, ovvero Francesca Remigi (batteria), Luca Zennaro (chitarra) e Paolo Peruzzi (vibrafono).

Alle 22, alla Cantina Bentivoglio c’è un altro appuntamento con Bologna Jazz Festival: in scena arriva Francesco Zampini Trio (Michelangelo Scandroglio e Bernardo Guerra) con ospite d’onore il pianista Aaron Parks.