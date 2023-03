Cosmoprof Bologna 2023, espositori e programma

A Cosmoprof quasi tremila aziende presenti da tutto il mondo

Bologna, 15 marzo 2023 – Cosmoprof Worldwide Bologna, l‘evento B2B di riferimento per l’industria cosmetica, torna in città per la sua 54esima edizione. L’evento – ospitato nei padiglioni del quartiere fieristico fino al 20 marzo - si colloca infatti tra gli appuntamenti più attesi per gli operatori in arrivo da ogni angolo del mondo, grazie all’eccellenza dell’offerta espositiva e alla possibilità di scoprire in esclusiva i trend, le innovazioni e le tecnologie più all’avanguardia.

Cosmoprof 2023: biglietti, orari e parcheggi

Gli espositori: tremila aziende presenti

Saranno oltre 2.900 le aziende presenti (+11% rispetto al 2022), provenienti da 64 paesi: il 60% delle aziende proviene da paesi Europei, mentre il 40% da paesi extra-europei. Non solo. A determinare i numeri positivi dell’edizione di marzo sono soprattutto i ‘grandi ritorni’, ovvero le aziende in arrivo da Cina e Taiwan, mentre la manifestazione attirerà in città buyer da più di 50 paesi diversi, grazie anche al supporto delle agenzie ICE che operano nei mercati di riferimento per l’industria cosmetica.

Programma ed eventi

Il calendario, appositamente strutturato per rafforzare le sinergie tra i comparti (tutti in forte ripresa) è stato studiato per rispondere alle diverse esigenze del mercato: saranno tre i saloni dedicati a specifici settori e canali distributivi, che apriranno e chiuderanno al pubblico in date diverse, con l’obiettivo di facilitare i flussi di visita degli operatori e massimizzare le opportunità di incontro e di business.

Tre saloni dedicati

Nel dettaglio, Cosmopack - salone dedicato alle aziende della supply chain - e Cosmo Perfumery & Cosmetics, con i player del canale retail, prestige e mass market, saranno attivi dal giovedì al sabato.

Cosmo Hair, Nail & Beauty Salon, l’area dedicata al canale professionale, manterrà invece le quattro giornate tradizionali, dal venerdì al lunedì, al fine di accogliere gli operatori nei giorni di chiusura dei saloni e dei centri estetici.

Ma non è finita qui. La manifestazione, infatti, si conferma ancora una volta meta imperdibile per visitatori e appassionati (in arrivo da 116 Paesi), che potranno così esplorare una vetrina unica nel suo genere. Numerosi, infatti, i progetti speciali costruiti insieme agli esperti del settore, come Cosmotalks, il programma di convegni dedicato ai temi più attuali dell’industria cosmetica fino a On Hair, gli show dedicati al settore capello.

Non mancheranno inoltre Cosmovision, lo spazio dedicato ai trend del futuro e Hub45, la nuova area dedicata ai trend barber. Grande attenzione sarà riservata alle materie prime e agli ingredienti dei cosmetici, protagonisti della Cosmopack Factory, che per l’edizione 2023 si concentrerà sulle potenzialità legate alle tecnologie di track&trace. L’installazione, curata dallo Studio Sara Ricciardi, accompagnerà il visitatore in un viaggio tailor-made alla scoperta dell’intero ciclo di vita di un prodotto, dalla scelta all’esperienza del consumatore. Spazio poi alla tecnologia: alle nuove generazioni di consumatori si rivolgono anche le aziende presenti nell’area Beauty Tech, all’interno del padiglione 22, dove innovazione e app rivoluzionarie saranno il filo conduttore dell’area.