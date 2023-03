Cosmoprof 2023 a Bologna: biglietti, orari e parcheggi. Tutte le informazioni

Cosmoprof, al via al Bologna il salone dedicato alla cosmesi professionale

Bologna, 15 marzo 2023 – Cosmoprof, la fiera leader mondiale per l’intera industria della cosmetica e della bellezza professionale, è alle porte. E come da tradizione, l’evento organizzato da BolognaFiere – in programma dal 16 al 20 marzo - si conferma ancora una volta la piattaforma ideale per massimizzare il business, espandere il network dei contatti a livello mondiale e scoprire in anteprima le tendenze del mercato.

Accanto ad una ricca e ineguagliabile offerta espositiva, Cosmoprof si presenta quale osservatorio mondiale dell’evoluzione del comparto cosmetico, grazie a consolidati progetti e iniziative volte ad offrire aggiornamenti e nuove ispirazioni agli addetti ai lavori. Ma non solo. A essere attesi sono infatti visitatori da ogni angolo del mondo, che arriveranno a Bologna con l'obiettivo di scoprire e riscoprire le eccellenze e le novità più innovative per il settore che tracceranno l’evoluzione futura del beauty.

Leggi anche In migliaia al festival del cibo di strada

Ingresso e orari

L'ingresso principale della manifestazione è in Piazza della Costituzione 5 e l’orario di ingresso è dalle 9.30 alle 18.30.

Parcheggi

I parcheggi per i visitatori si trovano nelle immediate vicinanze degli ingressi della fiera (Ingresso Michelino: Parcheggio Multipiano Michelino; Ingresso Nord: Parcheggio Multipiano Michelino; Ingressi Calzoni e Costituzione: Multipiano Calzoni; Ingresso Costituzione: Parcheggio Costituzione).

Bus e navette

Ma non solo. In occasione dell’evento, Tper mette in campo un autobus navetta di collegamento diretto, ovvero la linea 945 dall’aeroporto alla Fiera, al costo di dieci euro per la sola andata o di diciotto euro andata e ritorno.

Collegamento con l’aeroporto Marconi

Inoltre, Tper e Marconi Express (la monorotaia che collega Aeroporto e stazione Alta Velocità) mettono a disposizione pacchetti di mobilità integrata per i visitatori della fiera che atterreranno al Marconi: la prima formula consente di utilizzare la monorotaia dall’aeroporto alla stazione ferroviaria o viceversa, per poi proseguire con gli autobus urbani con il medesimo biglietto. Quest’ultimo ha validità di 75 minuti se acquistato con l’app Roger, che consente la validazione diretta a bordo, oppure di 120 minuti se acquistato alle emettitrici che rilasciano un titolo già validato al costo forfettario di 12 euro.

La seconda formula, invece, consentirà di utilizzare la monorotaia in andata e ritorno tra l’aeroporto Marconi e la stazione ferroviaria, per poi muoversi liberamente con il trasporto pubblico urbano Tper, per tre giorni consecutivi dalla prima validazione: il costo, in questo caso, è di 23 euro.

Navette gratuite

E ancora: saranno disponibili, inoltre, navette gratuite che effettueranno le tratte dalla stazione (uscita via Carracci) a Piazza Costituzione dalle 08.00 alle 11.00 del mattino, con partenza ogni 10 minuti e, infine, la tratta Piazza Costituzione al centro - con fermata intermediata presso la stazione – dalle 17.50 alle 19.

Biglietti

I biglietti per accedere alla manifestazione potranno essere acquistati sul sito di Cosmoprof, previa registrazione. E’ possibile acquistare l’ingresso per un solo giorno, per due oppure l’abbonamento 3-5 giorni con tariffa standard. Tutti prezzi e dettagli sono disponibili sul portale della manifestazione.