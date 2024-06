Labirinto di mais a Medicina: caccia al tesoro sulle orme del ‘mago di Oz’

Medicina (Bologna), 9 giugno 2024 – Mettersi alla prova per cercare di uscire nel minor tempo possibile da un labirinto di mais con caccia al tesoro, serate a tema e cibo in compagnia e visite guidate ai radiotelescopi di Medicina: inaugura oggi il Crop Circles Labirinto, nell’aia Cavicchio Locations di via Fiorentina 3403, a Medicina. “È il terzo anno che proponiamo quest’attività, scegliamo sempre un tema differente, quest’anno è il Mago di Oz. Il labirinto segue la storia del libro, e si discosta un po’ da quello degli anni precedenti che era caratterizzato da precise forme geometriche” spiega Serena Strazzari, vicepresidente della cooperativa agricola Lacme, sul cui terreno si svolge il progetto. Sono presenti anche delle installazioni sempre inerenti al Mago di Oz - le più ‘instagrammabili’ scherza la Strazzari - di cui una realizzata in collaborazione con l’associazione PerLeDonne.

Un ricco programma dunque previsto nel labirinto di sei ettari: si inizia oggi con l’inaugurazione e caccia al tesoro a squadre, per poi stare aperto nei venerdì, sabato e domenica dell’estate. Serate a tema speciali previste, come la serata country il 29 giugno e il 19 luglio, o il labirinto horror il 13 luglio o quello a tema Pokémon il 3 agosto.

Non manca la scienza: il 27 luglio gli astrofili imolesi saranno i curatori dell’evento “il sole, custode di mille segreti”. “Avremo delle visite guidate con astronomi alle antenne e al radiotelescopio, uno dei più importanti in Europa, che si trova proprio qui da noi. Un’opportunità in più che possiamo offrire al pubblico, e che molti non hanno la fortuna di avere” spiega Serena Strazzari. Crop circles labirinto chiude l’1 settembre, e oltre agli eventi in programma- consultabili sul sito - è possibile recarsi anche nei weekend (venerdì dalle 19 alle 24, sabato e domenica dalle 18 alle 24), per mettersi alla prova nel labirinto, ma anche semplicemente per bere o mangiare qualcosa nel loro punto ristoro, che per altro organizza anche eventi su prenotazione, e vi si può accedere anche senza fare per forza il percorso al labirinto. Per i gruppi superiori alle venti persone è possibile prenotare il labirinto anche dal lunedì al giovedì. “La risposta è sempre stata ottima, siamo fiduciosi anche per quest’anno” conclude Serena Strazzari.