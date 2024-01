Il radiotelescopio più grande d’Italia: da Medicina a caccia di messaggi intelligenti nell’universo

Medicina (Bologna), 29 gennaio 2024 – Nella campagna attorno a Medicina, a una trentina di chilometri da Bologna, opera da sessant’anni la "Croce del Nord", il più grande radiotelescopio italiano (e uno dei più grandi d’Europa), una gigantesca struttura realizzata su input di Giampietro Puppi da un team di fisici e astronomi dell’Università di Bologna guidati da Marcello Ceccarelli, del quale ricorrono domani i quarant’anni della morte.

Ceccarelli, nato a Perugia nel 1927, non fu soltanto un fisico e un astronomo ma un vero maestro, che insieme alla moglie Luisa Fabbrichesi si dedicò alla divulgazione proponendo nuovi metodi didattici per avvicinare i giovani alla scienza. Dopo aver conseguito a Padova la laurea in fisica a soli ventun’anni si dedicò allo studio delle particelle elementari. Scoprì una particolare particella (un iperone) che gli valse un premio dalla Società Italiana di Fisica, ma nonostante i successi in questo campo i suoi interessi mutarono completamente direzione.

"Dopo dieci anni – disse – mi sono scocciato delle particelle perché troppo piccole e mi sono messo a studiare le galassie, che forse però sono troppo grandi". Per studiare l’infinitamente grande, però, occorrevano strumenti altrettanto grandi e fu così che un bel giorno Puppi gli chiese di costruire un radiotelescopio. E Ceccarelli, insieme ad Alessandro Braccesi e Gianfranco Sinigaglia, si mise subito al lavoro per progettare il grande impianto, due bracci a forma di T lunghi rispettivamente 580 e 640 metri ai quali verrà in seguito aggiunta una antenna parabolica di 32 metri, recentemente dedicata a Gavril Grueff, che dal 1998, fra i tanti progetti di ricerca, partecipa al Seti, il programma internazionale che va alla caccia di messaggi intelligenti dall’universo.

Durante i lavori di allestimento della "Croce del Nord", il cantiere fu visitato da Michelangelo Antonioni che inserirà nel suo "Deserto rosso" alcune sequenze nelle quali Monica Vitti, colpita da quelle strane apparecchiature, chiede il loro uso e si sente rispondere che sono un’antenna per ascoltare i rumori delle stelle.

La "Croce del Nord" si guadagnò subito credibilità e in breve tempo realizzò uno dei più grandi cataloghi di radiosorgenti. Dal 1961 Ceccarelli occupò la cattedra di fisica al "Righi" distinguendosi per una didattica tutta sua, fuori dalle righe, quasi colloquiale, e nessuno dei suoi studenti immaginava che quel suo sguardo dolce nascondesse una terribile tragedia che lo stava lentamente consumando. Nel 1956, infatti, gli era stata diagnosticata la sclerosi a placche, malattia che affrontò con grande dignità e forza d’animo.

Basta leggere il racconto della sua malattia, che chiamava "la bestiola", per rendersi conto della statura umana del personaggio. Il libro, pubblicato da Zanichelli nel 1976, si intitola "Viaggio provvisorio. Breve storia di un uomo, della sua sclerosi a placche e di un esperimento finora mai riuscito". Alla fine purtroppo la "bestiola" ebbe il sopravvento e pur costringendolo alla sedia a rotelle mai gli fece perdere la lucidità e lo sguardo verso il cielo.

In un momento di fiducia nei confronti della medicina, quando un nuovo farmaco avrebbe potuto dargli qualche speranza, scrisse: "Vorrei poter tornare al mare, sulla spiaggia, con Luisa, a rivedere l’arco inquieto che segna il confine tra la terra e il cielo". Parlando del professor Ceccarelli non possiamo infine non ricordare Stephen Hawking, il fisico erede di Newton condannato alla immobilità. Nei loro volti si coglieva una leggera smorfia, quasi uno sberleffo alla vita e alle sue ingiustizie. Uno sberleffo che sapeva di lezione profonda. Anche da una carrozzella si può dialogare con i misteri del cielo.