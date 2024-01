Intelligenza artificiale, nasce ChatGpt tutto italiano grazie a Cineca e IGenius

Bologna, 24 gennaio 2024 - Cineca e IGenius, operanti rispettivamente nel settore della ricerca e nell’analisi dei dati, collaboreranno per un nuovo modello di GPT in lingua italiana. Il progetto, intitolato 'Modello Italia', consisterà nella realizzazione di uno strumento di intelligenza artificiale generativa e verrà impiegato come aiuto per aziende e settori quali pubblica amministrazione, sanità, finanza e sicurezza nazionale.

Nasce il primo ChatGpt tutto italiano

Il progetto

Per la precisione, il lavoro consisterà nello sviluppare un modello di reti neurali, conosciuto come Foundational LLM-Large Language Model, su cui si basano altri strumenti di Intelligenza Artificiale ormai noti come ChatGPT o Crystal. Per farlo, Cineca e IGenius si affideranno al sostegno di Leonardo, il supercomputer di Cineca situato al Tecnopolo di Bologna, che addestrerà ‘Modello Italia’ con un'attenzione particolare all'ecosistema delle imprese italiane ed europee.

"Modello Italia" - assicurano Cineca e IGenius - "verrà progettato e allenato con dati qualitativi e controllati, per assicurare che l'intelligenza artificiale sia equa e imparziale e possa essere usata in modo sicuro in una varietà di applicazioni". I due attori protagonisti dichiarono all'unisono che "l'obiettivo del progetto è quello di fornire soluzioni AI che possano essere implementate su larga scala con la massima sicurezza, contribuendo a migliorare significativamente i processi decisionali in settori chiave come la sanità, la finanza e la sicurezza nazionale. Il modello rispetterà tutte le norme vigenti, nazionali e sovranazionali, e le applicazioni saranno affidabili e conformi dal punto di vista normativo".

Le parole dei leader

Francesco Ubertini, presidente del Cineca, non perde l'occasione per celebrare questa notizia, definendola "bellissima per il nostro paese. Non poteva iniziare meglio questo 2024. L'Italia può vantare un'infrastruttura pubblica di supercalcolo tra le migliori al mondo e 'Modello Italia' potrà accelerare l'innovazione digitale nelle imprese e nella Pubblica Amministrazione".

"Siamo onorati di aver intrapreso questa avventura che, attraverso l'uso dell'infrastruttura di supercalcolo, potrà sviluppare il primo modello di linguaggio per l'Intelligenza Artificiale in lingua italiana." - dichiara invece Alessandra Poggiani, la Direttrice Generale del Cineca - "Questo permetterà al nostro paese di rendersi protagonista nel processo di transizione digitale."

Uljan Sharka, fondatore e ceo di IGenius, definisce 'Modello Italia' come "un sistema di Ai generativa che rappresenta non solo la nostra lingua, ma una delle civiltà più sofisticate attraverso l'arte, la cultura e le eccellenze per cui siamo famosi nel mondo. Un vero modello di rinascimento digitale che mette l'uomo al centro. Nessuno meglio degli italiani può trasformare la propria lingua in una specie di superpotere."