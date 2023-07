Cinema all’aperto, tornano i film nei quartieri di Bologna: il programma

Bologna, 7 luglio 2023 – I quartieri di Bologna diventano un cinema con il cartellone itinerante ‘Si Gira!’, 18 proiezioni gratuite dall’11 al 30 luglio per bambini e ragazzi. Per l’occasione sono state messe a disposizione tre arene da cento posti ad accesso libero e gratuito, con inizio degli spettacoli alle 21.30.

Voluto dal comune di Bologna per promuovere il cinema anche fuori dal centro, i film verranno proiettati prima nel Giardino Sorelle Mirabal del quartiere Borgo Panigale- Reno, poi in Piazza Grigoris Lambrakis nel quartiere Savena e infine nel parco della Casa Gialla e Biblioteca Spina al Pilastro nel quartiere San Donato- San Vitale.

“È uno degli appuntamenti di Bologna Estate che esprime al meglio la linea della politica culturale che stiamo rafforzando, per una proposta culturale di qualità che mette al centro le relazioni di comunità" dichiara Elena Di Gioia, delegata alla cultura di Bologna e città metropolitana.

Proiezioni all’aperto: i film dall’11 al 16 luglio

Le pellicole della prima settimana verranno proiettate al Giardino Sorelle Mirabal.

Si comincia martedì 11 con ‘Volevo nascondermi’ (2020) di Giorgio Diritti sulla vita del pittore Antonio Ligabue. Insieme al film verrà anche proiettato il corto ‘Il potere delle rane’ a cura di Oro del Reno, realizzato nell’ambito delle attività di rigenerazione culturale al Treno della Barca

Mercoledì 12 ci sarà ‘Visages Villages’ (2017) di Agnès Varda, poetico road movie. In più, verrà mostrato il corto ‘Ci vorrebbe un amico’ di Greta Amadeo, sempre per il progetto del Treno della Barca.

Giovedì 13 doppia proiezione per i più piccoli con i fim d’animazione ‘Il Gruffalò’ (2009) e ‘La strega Rossella’ (2012).

Venerdì 14 andrà sugli schermi ‘8 ½’ (1963), opera di Federico Fellini che nel 1964 ottenne l’Oscar al Miglior film straniero.

Sabato 15 ci sarà ‘Il cameraman’ (1992), considerato uno dei grandi capolavori di Buster Keaton.

Domenica 16 si chiude con ‘Tre manifesti a Ebbing, Missouri’ (2017) di Martin McDonagh, uno dei più interessanti registi contemporanei.film dal 18 al 23 luglio

La seconda settimana di cinema si sposta a Savena in Piazza Grigoris Lambrakis.

Si apre martedì 18 con ‘Chiamami col tuo nome’ (2017) di Luca Guadagnino.

Mercoledì 19 verrà mostrato ‘Caro diario’ (1993) di Nanni Moretti, Palma d’oro a Cannes per la miglior regia.

Giovedì 20 arriva ‘Il re leone’, capolavoro della Disney del 1994, entrato di diritto nell’olimpo dei grandi classici per l’infanzia.

Venerdì 21 torna Giorgio Diritti con ‘Il vento fa il suo giro’ (2005), film d’esordio con cui vinse numerosi premi.

Sabato 22 e domenica 23 ci saranno due cult: ‘Videodrome’ (1983), opera visionaria di David Lynch e ‘Psycho’ (1960) di Alfred Hitchcock.

Proiezioni all’apero: i film dal 25 al 30 luglio

L’ultima settimana la programmazione approda finalmente al parco della Biblioteca Spina al Pilastro.

Si apre martedì 25 con ‘Stand by me – Ricordo di un’estate’ (1986), struggente pellicola di Rob Reiner tratta da un racconto di Stephen King. Il film sarà preceduto da uno dei due corti di quartiere in dry-art che verranno proiettati questa settimana, ‘Effetto cinema: i colori di San Donato’.

Mercoledì 26 luglio, ‘La famiglia Bélier’ (2014) di Éric Lartigau, commedia francese di enorme successo. In questa serata sarà il turno del secondo corto: Casa di quartiere Frassinetti.

Giovedì 27 luglio è il turno di ‘Il monello’ (1921), primo lungometraggio di Charlie Chaplin, uno dei più grandi capolavori di tutti i tempi.

Venerdì 28 e sabato 29 avranno due film di animazione in programma: ‘Tiffany e i tre briganti’ (2007) e ‘Principi e principesse’ (2000) di Michel Ocelot.

La rassegna si conclude domenica 30 luglio con ‘Il favoloso mondo di Amélie’ (2001), scritto e diretto da Jean-Pierre Jeunet, diventato nel giro di pochi anni un vero e proprio cult.

In caso di pioggia le proiezioni del giorno verranno annullate.