Bologna Estate 2023, la guida ai 400 eventi. Il programma

Bologna, 29 maggio 2023 – Quattrocento eventi per chi avesse dubbi su come passare l’estate in città. Bologna lancia l'edizione 2023 del maxi-cartellone di attività che accompagnerà la bella stagione fino al 4 ottobre. Torna Bologna Estate, con oltre 400 progetti in programma, di cui 181 nell'area metropolitana, tra musica, cultura, sport e incontri.

"Bologna Estate ispira!" e "Bologna Estate solidale" sono i claim della campagna di comunicazione che affianca l'edizione di quest'anno. Con il cartellone estivo, “raccoglieremo fondi per le persone in difficoltà a causa dell’alluvione", spiega il sindaco Matteo Lepore, attraverso l’Iban diffuso dalla Città metropolitana e quello della Regione.

Alcune attività, a causa dell'alluvione e delle frane, al momento sono sospese: sono le rassegne pensate per Villa Aldini, Paleotto o Fienile Fluò. Ma gli eventi si snoderanno in tutto il territorio metropolitano, dalla città alla provincia.

Bologna Estate, la mappa interattiva delle rassegne

Per quanto riguarda gli investimenti, l'edizione 2023 può contare su 1,2 milioni di euro: metà a carico del Comune (che conferma lo stanziamento del 2022) e metà tramite il bando periferie del ministero della Cultura, con quota "dimezzata rispetto all'anno scorso", segnala Di Gioia. Si aggiungono 900.000 euro del Comune (da fondi Pon), specificatamente dedicati al

Bologna Portici Festival, da integrare con ulteriori risorse (alcune centinaia di migliaia di euro, ancora da quantificare con precisione) da parte del ministero del Turismo.

Bologna Estate, il programma

Venendo alla programmazione, il calendario è consultabile interamente sul sito della manifestazione. Tra le attività, si segnala la nuova rassegna "E state alla Dozza", curata da Teatro del Pratello e Teatro dell'Argine, con tre spettacoli aperti a detenuti e pubblico esterno alla casa circondariale Rocco D'Amato. Al Treno della Barca arriva invece "People!", stagione multidisciplinare di eventi diffusi ideata da Caracò.

Musica

Tra i grandi nomi della musica: Vasco Rossi, Marco Mengoni, Tiziano Ferro e Depeche Mode allo Stadio Dall'Ara; Slipknot e Pantera all'arena Joe Strummer. Poi, pioggia di rassegna: "Oltre festival", "Sequoie Music Park" e "Bonsai Garden" alle Caserme rosse; "Nova" a DumBo e nei giardini di via Filippo Re, che ospiteranno anche "Botanique"; "DumBo Summertime" nell'ex scalo Ravone; "Sunshine Superheroes" al Dlf; poi ancora "Sun Donato", "Il salotto del jazz", "AngelicA", "Montagnola Republic" e "Frida nel Parco". Nel cartellone anche "DiMondi" in piazza Lucio Dalla, il "Cirque Bidon" e "Ginnasio" al Pilastro.

Cinema

Spazio anche ai grandi schermi: naturalmente "Il cinema ritrovato" e "Sotto le stelle del cinema" (con Martin Scorsese) in piazza Maggiore, l'Arena Puccini al Dlf e le proiezioni itineranti di "Si gira!" a Borgo Panigale, Pilastro e Savena. Poi, "San Francesco Estate musica e teatro in piazza", "InChiostro" all'Arena del Sole, "Biografilm festival", gli eventi al cimitero della Certosa, "Books-Bologna art books festival", la mostra "Assiri all'ombra delle Due torri", lo "Sport Day", il torneo "Not In My House" e il "Playground dei giardini Margherita".

In provincia

Tra gli eventi in provincia: "Crinali" (tra Appennino e imolese), "Discorsi e Azioni" (Castel Maggiore, San Marino di Bentivoglio e Argelato), "Le notti delle Sementerie" (Crevalcore).