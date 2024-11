Sport Festival Bologna 2024, sul palco Morandi e Mingardi. De Silvestri si lancia come dj

Bologna, 20 novembre 2024 – Partono le prime note di “Si può dare di più”, e ai microfoni si intravedono Gianni Morandi, Andrea Mingardi e… Lorenzo De Silvestri. La performance che nessuno si sarebbe mai aspettato, eppure l’unione tra musica e sport riesce a fare anche questo: in occasione di “La musica in campo al PalaDozza”, serata inaugurale della seconda edizione di Sport Festival, il nuovo format di spettacolo e talk organizzato da Fondazione Entroterre in collaborazione con il BFc stesso e Fondazione Musica Insieme, cantanti e musicisti d’eccezione e i calciatori e calciatrici del Bologna Football club si sono uniti sul palco.

Sul palco alcuni ragazzi della Primavera del Bologna (Fotoschicchi)

Assieme a Gianni Morandi, Paolo Fresu, Andrea Mingardi e Gloria Campaner, sul palco è intervenuto anche il capitano del Bologna, che dopo essersi divertito a cantare assieme alle due leggende bolognesi ha dichiarato: “Sono un grande appassionato di musica, faccio il dj della squadra: ascolto tutto, da Bruce Springsteen a Eric Clapton, jazz, rock and roll e molto altro”.

Oltre a lui sono intervenuti i ragazzi e le ragazze della Primavera, in un simpatico dialogo assieme a Morandi sui pezzi che ascoltano prima della gara, la presidente di Bologna for Community Silvana Fusari, e Alessandro Arcidiacono presidente della Fondazione Bimbo Tu assieme a Stefano Vezzani, direttore della Fondazione Sant’Orsola, alle quali è stato destinato parte del ricavato della serata. Il legame tra musica e sport a Bologna però ha un solo nome: Andrea Mingardi, che ha voluto ricordare di essere l’unico artista invitato ad aver giocato nel Bologna, per ben 5 anni come portiere, arrivando fino alla nazionale juniores. “Tutti i cantanti avrebbero voluto fare i calciatori e viceversa, ed è così che è nata la nazionale cantanti”.

A parlare di sport è anche Gianni Morandi, che, dopo aver intonato brani della musica bolognese assieme a Mingardi, racconta del suo primo incontro con la famiglia Saputo, molto prima che il Bologna fosse nei progetti: “Nel 1972 andai a cantare a Montreal, venni invitato a cena dalla famiglia Saputo e conobbi la mamma Mirella, che era mia grande fan: ancora adesso quando viene allo stadio ci salutiamo con affetto”.