Addio a Ferruccio Laffi. Il partigiano che riuscì a perdonare i nazisti: "Io non odio nessuno"

Caravelli

Se n’è andato uno degli ultimi superstiti e testimoni dell’eccidio di Monte Sole, conosciuto anche come strage di Marzabotto. Ferruccio Laffi è morto ieri all’età di 95 anni: il 30 settembre del 1944, quattordici membri della sua famiglia vennero uccisi dalle truppe delle SS nel cortile della loro casa. All’epoca sedicenne, Laffi scoprì cosa era accaduto solo a sera, quando rientrò a casa. "La mia vita è stata martoriata. Sono stato cinquant’anni senza parlare di queste cose: prima c’era silenzio, poi hanno scoperto ‘l’armadio della vergogna’ ed è venuto tutto alla luce. All’inizio facevo fatica a raccontare, volevo solo dimenticare, ma non si riesce a farlo. È sempre una ferita che fa male", disse in occasione del 75° anniversario della strage. "Ho fretta, vorrei vedere un’Italia migliore – aveva aggiunto quel giorno –: bisogna essere più tolleranti. Se uno non mi piace, cerco di evitarlo, non riesco a odiarlo. Io dovrei odiare i tedeschi per quello che mi hanno fatto, io non odio nessuno". Nell’eccidio di Marzabotto, Ferruccio perse il padre, la madre, i fratelli Armando ed Ettore, la cognata Maria Venturi e i figli di quest’ultima Antonio, Dina, Fernando, Gabriele, Italo e Marina, la cognata Livia Ferri e i figli Demetrio, Massimo e Primo Laffi. Riconosciuto partigiano dal 1° marzo 1944 fino alla Liberazione, dopo un lungo periodo di silenzio ha iniziato a raccontare la sua storia a tanti giovani, a studenti di tutte le età. Un impegno a cui non è mai venuto meno affinché la memoria di quanto successo venisse coltivata.

"È una grave perdita – così il presidente del Comitato onoranze caduti di Marzabotto, Valter Cardi – per tutta l’Italia, non solo per Marzabotto. Ferruccio sapeva trasmettere ai ragazzi la sua tragedia, catturava la loro attenzione emozionandosi e facendo emozionare. Era una persona buona, che amava stare in mezzo alla gente, voleva sentirsi partecipe dei momenti che condivideva con gli altri".

Valter e Ferruccio si sono conosciuti vent’anni fa, quando quest’ultimo da Bologna è tornato a Marzabotto. "Siamo andati insieme – prosegue trattenendo a stento le lacrime – a tutte le ricorrenze degli eccidi in varie parti dell’Italia, lui non si tirava mai indietro. Per Ferruccio era importante sentire le persone vicine, amiche. La bontà del suo animo l’ha accompagnato per tutta la vita, motivo per cui non ha mai portato rancore a chi ha compiuto quella tragedia. Ci mancherà moltissimo".

Un cordoglio al quale si è unita anche la politica. "È con grandissimo dolore – le parole del deputato Pd ed ex sindaco di Marzabotto, Andrea De Maria – che ho appreso la notizia della scomparsa di Ferruccio Laffi. Superstite dell’eccidio di Marzabotto. Straordinario testimone di quella pagina tragica, messaggero di pace e democrazia. A lui mi legava un affetto profondo".

Quella di Ferruccio Laffi è stata "una vita per testimoniare come la memoria possa essere strumento di pace", così lo ricorda il presidente della Regione, Stefano Bonaccini. "La sua – conclude – è stata una vita all’insegna dell’impegno civile e a noi spetta il compito di raccogliere la sua testimonianza, la sua tenacia perché libertà e democrazia continuino ad essere i valori del nostro Paese".

Un messaggio di ricordo e affetto è arrivato anche dal sindaco Matteo Lepore: "Esprimo, a nome mio, del Comune e della Città metropolitana di Bologna, le più sentite condoglianze alla famiglia di Ferruccio Laffi e a tutta la comunità di Marzabotto. Con lui se ne va uno degli ultimi superstiti degli eccidi di Monte Sole. Dopo aver visto trucidare la sua famiglia, il 30 settembre 1944, decise di fare della propria vita un lungo percorso di testimonianza e memoria accompagnando in particolare le giovani generazioni a conoscere quei tragici fatti che segnarono per sempre la comunità di quelle zone del nostro Appennino e tutto il nostro territorio. Per questo lo ringrazio, lo ricorderemo con grande affetto". Per la segretaria del Pd, Federica Mazzoni, quella di Ferruccio Laffi è stata "una vita di coraggio e militanza politica in difesa della democrazia, ci mancheranno le sue riflessioni, le sue lucidità".

Dopo la morte di Ferruccio, a Marzabotto sono rimaste poco meno di dieci persone a poter raccontare, in quanto testimoni e superstiti, cosa successe sul nostro Appennino dal 29 settembre al 5 ottobre del 1944. Per quell’eccidio, nel 2007, il tribunale militare di La Spezia ha condannato all’ergastolo dieci dei 17 imputati, tutti ufficiali e sottoufficiali delle SS. Il 7 maggio 2008, la Corte militare d’Appello di Roma ha confermato gli esiti della sentenza di primo grado. Per dare l’ultimo saluto a una delle ultime voci della Resistenza, sabato verrà allestita, dalle 9.30 fino alle 18.30, la camera ardente all’interno del Comune di Marzabotto. Da lì, domenica mattina alle 10, il feretro raggiungerà la chiesa dove verranno celebrati i funerali.