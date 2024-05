Addio a suor Armanda Balestrazzi . La ‘madre Teresa’ di Sant’Agata

Tutti vedevano, da anni e anni, suor Armanda in sella alla sua bicicletta percorrere, indaffarata, ed ogni giorno, le vie di Sant’Agata. Prima su una bici da donna con ruote grandi; poi su una Graziella. Era la suora tanto cara alla comunità santagatese che è scomparsa martedì scorso all’età di 96 anni, come ha comunicato ai parrocchiani il parroco don Giovanni Bellini.

"Ci ha lasciato – ha detto il sacerdote - suor Armanda e con lei un pezzo di storia della nostra comunità". L’anziana religiosa, tra le tante cose che faceva, andava a casa a fare le punture e ad assistere agli anziani. Attività che ha portato avanti per oltre settanta anni. Suor Armanda Balestrazzi (all’anagrafe Adriana) faceva parte della Congregazione delle suore delle Minime dell’Addolorata, l’ordine religioso fondato da santa Clelia Barbieri, ed abitava a Sant’Agata in una piccola casa dell’ordine religioso con altre consorelle.

"Suor Armanda – dice il sindaco Beppe Vicinelli – e con lei le consorelle della Congregazione delle Minime dell’Addolorata, ha fatto un mondo di bene alla nostra comunità. Lei è stata per decenni un punto di riferimento importante per i cittadini di Sant’Agata con la sua assistenza, la sua premura e, soprattutto, con il suo amore verso tutti". E il primo cittadino prosegue: "Nel 2017 le conferimmo in sala consiliare un encomio solenne a dimostrazione del lavoro da lei instancabilmente svolto. Un riconoscimento per l’impegno che da decenni la portava ad assistere, con dedizione e caritatevole cura, malati ed anziani. Grazie di tutto suor Armanda, mille volte grazie".

Si unisce al cordoglio la parrocchia dei santi Andrea ed Agata. "Un altro tassello della storia santagatese – scrive in una nota il consiglio pastorale - se n’è andato. Suor Armanda, con la sua bicicletta, prima grande da donna, poi con una Graziella, ultimamente portata a mano, si vedeva in giro quando andava a fare le punture a domicilio. Una suora pratica che senza tante parole, operava al servizio di Cristo, a cui è rimasta fedele fino alla fine. Da parte nostra grazie a suor Armanda per il bene fatto al nostro paese. E una preghiera per il suo transito".

Il funerale venerdì alle 15 nella chiesa parrocchiale di Sant’Agata.

Pier Luigi Trombetta