Aeroporto Marconi, aumentano ancora ricavi e passeggeri

Aumentano ancora ricavi e volumi del traffico passeggeri al Guglielmo Marconi. L’aeroporto di Bologna archivia il primo trimestre 2024 con un utile netto a 3,5 milioni di euro, in crescita del 203,1% rispetto al risultato di 1,2 milioni registrato nel primo trimestre 2023. L’aeroporto – il cui cda ha approvato ieri i numeri trimestrali – registra nel trimestre ricavi a 30,6 milioni (+9,6%) e un Ebitda pari a 9,1 milioni (+53,8%, erano 5,9). I costi risultano in flessione del 2,3% rispetto all’anno scorso. Nel trimestre i volumi di traffico dell’aeroporto sono cresciuti dell’8,1%, con 1.949.775 passeggeri totali. La posizione finanziaria netta del gruppo al 31 marzo è pari a 3,7 milioni, contro gli 8,4 milioni al 31 dicembre, e il patrimonio netto consolidato segna 205,8 milioni, contro 197,6. In questo quadro, la società aeroportuale stima di poter tornare ai movimenti pre-Covid di traffico tra il 2025 e il 2026, periodo in cui si attende un tasso di crescita del 2% annuo.