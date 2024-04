Aeroporto Marconi, più ricavi e utili: "Disagi per i lavori" Il Marconi di Bologna registra ricavi e utili in crescita, tornando ai livelli pre Covid con quasi 10 milioni di passeggeri. Il bilancio 2023 approvato con dividendo di 0,264 euro ad azione. Presidente e ad soddisfatti, ma critiche per code e disagi allo scalo.