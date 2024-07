Bologna, ancora un’aggressione in piazza XX Settembre: accoltellato un 32enne

Bologna, 1 luglio 2024 – Ancora risse. Ancora coltellate in piazza XX Settembre. L’ultima aggressione è di ieri sera intorno alle 21,30 quando sanitari del 118 e carabinieri sono stati chiamati davanti al bar Bianco per soccorrere un tunisino di 32 anni, ferito da più fendenti che lo hanno raggiunto alla testa e al fondoschiena.

L’uomo, che non parla italiano e che si è rivelato anche poco collaborativo, non ha detto nulla ai militari dell’Arma della dinamica dell’aggressione. Alcuni testimoni però raccontano sia iniziata nei pressi dell’autostazione, con un altro straniero, presumibilmente nordafricano anche lui, che avrebbe prima inseguito e poi colpito la vittima con un coltello, per poi darsi alla fuga. Una dinamica su cui adesso i carabinieri stanno indagando per risalire all’autore della violenza e al motivo che l’ha generata.