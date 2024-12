Al pronto soccorso col figlio autistico: "Otto ore di attesa". L’Ausl si scusa

"In Emilia-Romagna tante parole ma i fatti?". Sono le parole di Marialba Corona, madre di un ragazzo autistico grave e con una rara malattia genetica, che ha passato otto ore di attesa al pronto soccorso con il suo figlio ventenne. In un post Facebook si sfoga e racconta sono stati trattati all’ospedale Maggiore, taggando l’assessore regionale alla sanità, Raffaele Donini, il presidente della Regione Michele de Pascale e il direttore generale dell’Ausl Paolo Bordon. "Da due settimane – racconta la donna, che anche presidente Angsa (Associazione nazionale genitori soggetti autistici) – ha forti dolori da reflusso nonostante la terapia e la dieta. Arrivati ieri (mercoledì, ndr) in pronto soccorso in condizioni di emergenza. Abbiamo chiesto il percorso ’Dama’ (per le persone con disabilità grave)". Al Maggiore, sempre secondo Corona, rispondono che "questo non è il modo giusto per attivarlo". Risultato, madre e figlio ottengono un braccialetto azzurro e aspettano come tutti gli altri per otto ore. Una sofferenza per il giovane.

In serata è stata effettuata una Tac da cui si vede "un bolo di cibo in esofago e bisogna intervenire subito. Autistico? Disabile al 100%? È uguale a tutti gli altri e si stabilisce la gastroscopia stamattina (giovedì)", continua, spiegando che il ragazzo "sofferente e a digiuno da ieri mattina ancora alle 16 non è stato chiamato. Vi sembra accettabile tutto questo? Quanto ancora dovremo subire?"

L’Ausl ha comunicato, ieri sera, che "si scusa con la signora Corona e con il figlio per il disagio che hanno subito" e scrive che il direttore del pronto soccorso, aveva cercato, ieri, di mettersi in contatto con Corona per capire che cosa fosse successo e fornire eventualmente spiegazioni. Paolo Bordon ha deciso di convocare per lunedì una riunione tra tutti i professionisti interessati "allo scopo di chiarire l’episodio ed evitare che possa ripetersi, a fronte, comunque, di un protocollo di accoglienza delle persone con disabilità, il cosiddetto ’Dama’, che ha sempre dimostrato un ottimo funzionamento in tantissimi altri casi".