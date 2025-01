Angelo Duro stasera a The Space per ’Io sono la fine del mondo’

Il cinema The Space di viale Europa sceglia di iniziare subito il nuovo anno con un evento decisamente particolare. Stasera alle 21, infatti verrà proiettato in anteprima ’Io sono la fine del mondo’ di Gennaro Nunziante e, per la speciale occasione, sarà presente in sala prima della proiezione anche il protagonista Angelo Duro per salutare il pubblico presente.

Il comico, rivelazione degli ultimi anni, fa il suo esordio da protagonista in un’opera cinematografica, dopo la partecipazione nel 2016 al film ’Tiramisù’ di Fabio De Luigi.

"Un giorno i tuoi genitori non ci saranno più e sarai pieno di rimorsi" è la frase che convince Angelo a rispondere all’appello della sorella per prendersi cura dei suoi vecchi genitori ora che non sono più autosufficienti: non vuole infatti perdere l’occasione di vendicarsi dei ’peggiori nemici’ della sua adolescenza... Insomma, un personaggio perfettamente in carattere con il talento comico dissacrante e ben lontanto da ogni buonismo dell’attore. Sui palcoscenici teatrali il suo ultimo spettacolo ’Sono cambiato’ ha incassato una lunghissima serie di sold out e ora, il debutto da protagonista sul grande schermo.

Il film vede nel cast anche Giorgio Colangeli, Matilde Piana, Marilù Pipitone, Evelyn Famà. Distribuito da Vision Distribution, sarà poi in tutte le sale da giovedì 9 gennaio.