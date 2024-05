Ascom si illumina per il Bologna. E nelle vetrine dei negozi c’è ancora aria di festa

Solo per una notte, la facciata della sede di Confcommercio Ascom si è illuminata con il logo del Bologna calcio e di rossoblù. "In occasione dell’ultima partita di campionato del Bologna e al termine delle numerose illuminazioni rossoblù con cui abbiamo testimoniato il nostro affetto e la nostra gratitudine all’uomo e all’imprenditore Joey Saputo e alla sua società – spiega il direttore generale Giancarlo Tonelli –, abbiamo voluto dedicare a lui e a tutto il Bologna calcio la facciata della nostra sede". In questo modo, "con il presidente Postacchini e il presidente dell’Associazione dei Commercianti rossoblu, Di Pisa – continua Tonelli –, abbiamo voluto sottolineare il legame forte che da sempre ha legato imprenditori e imprenditrici del terziario bolognese a Saputo".

L’illuminazione è frutto della collaborazione con il Resto del Carlino, Emil Banca e Radio Sata. "Grazie Bologna, grazie Saputo!", conclude il direttore Tonelli.

È questo gioco di luci e ombre che abbraccia la fine della stagione, che si è conclusa ieri sera a Genova. Una stagione che ha fatto la storia e che rimarrà per sempre nei cuori dei tifosi, che hanno sostenuto la corsa europea allestendo le loro attività commerciali con i colori della squadra del Bologna calcio, partecipando all’iniziativa ’Fino alla Fine, Forza Bologna’, lanciata da Ascom, insieme a Emil Banca e al Carlino.

Tra i partecipanti, Luigi Pucciarelli, che ha riservato un benvenuto con i fiocchi ai suoi clienti, che ogni giorno parcheggiano l’auto nel Garage Marconi di via Riva Reno 65. Un grande striscione all’ingresso recita: "Dopo 60 anni in Champions". Ma non è finita qui, perché Pucciarelli, titolare del garage e presidente della federazione delle Autorimesse Confcommercio Ascom, ha voluto omaggiare anche i campioni del passato affiggendo maglie, foto e bandiere dei calciatori che sono passati da Bologna.

Anche in via Indipendenza c’è un tocco di colore impossibile da non notare. Al civico 3, infatti, si trova il punto vendita La Coroncina, che ha letteralmente infiocchettato una parte della sua vetrina, con due enormi nastri dai colori rosso e blu. Oltre a questo, c’è anche la sciarpa del club, che si è qualificato in una competizione europea dopo ben sessant’anni. E anche i ventagli esposti in vetrina richiamano i colori della società.

Immancabile l’illuminazione del totem del Carlino, in via Mattei, che ogni notte si accende dando vita a fasci di luce del colore della squadra del Bologna calcio.