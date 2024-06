Incidente mortale a Medicina: la vittima è una donna di 35 anni

Bologna, 16 giugno 2024 – Dopo il rocambolesco schianto, ma non troppo grave sulla Trasversale di Pianura, sempre ieri sera è avvenuto anche un altro in c idente, purtroppo mortale.

La vittima è Iordache Elena Lavinia, nata Romania il 30 marzo 1989 e residente a Budrio via Gherardino 26. La 35enne sarebbe uscita di strada autonomamente, in via San Salvatore n. 1545. L’auto, una Passat colore grigio, si è ribaltata causando il decesso della passeggera.

Sul posto la polizia municipale di Imola che procede ai rilievi e il 118.