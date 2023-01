Bologna, auto danneggiate nella notte ai Giardini Margherita

Una delle auto danneggiate ai Giardini Margherita di Bologna

Bologna, 8 gennaio 2023 - “Strage” di auto danneggiate ai Giardini Margherita di Bologna, questa notte. Ignoti vandali hanno distrutto i finestrini di diverse automobili parcheggiate all’interno del parco pubblico. Non è chiaro se si sia trattato di una bravata di vandali oppure di “ripulitori” seriali di abitacoli.

Episodi simili erano capitati in passato in zona Saragozza e soprattutto al Savena, dove l’anno scorso una baby gang aveva vessato il quartiere per settimane.