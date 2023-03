Bancomat, due assalti falliti in una notte

La banda dei bancomat colpisce ancora, nella Bassa bolognese, ma resta a mani vuote. Sono due i tentativi di furto ai danni di altrettante filiali di Emil Banca, una a San Marino di Bentivoglio e una ad Argelato, nella notte tra lunedì e martedì. Ad agire secondo gli inquirenti, tra le 3 e le 4 del mattino, sarebbe stato lo stesso gruppo di criminali che, poi, a mani vuote, si è dato alla fuga. I bancomattari hanno fatto il primo colpo poco dopo le 3 del mattino alla filiale Emil Banca di via Argelati ad Argelato. Sono entrati sfondando la porta che permette l’accesso al bancomat facendo scattare l’allarme. A quel punto devono aver notato qualcosa di insolito e se ne sono andati. Copione identico, neanche mezz’ora dopo, nella filiale di San Marino di Bentivoglio. I banditi, che, stando a quanto testimoniato da alcuni cittadini, sono arrivati a bordo di un’auto a folle velocità, hanno sfondato la porta di accesso alla filiale per avere accesso al bancomat, ma, poi, anche in questo caso, se ne sono andati sgommando. A mani vuote.

Grazie ad un tempestivo allarme lanciato dalla società di vigilanza i carabinieri si sono recati, con due pattuglie, sia ad Argelato che a Bentivoglio. Nel primo caso si tratta dei militari della Compagnia di San Giovanni in Persiceto, nel secondo caso di quelli della Compagnia di Molinella. Le forze dell’ordine stanno collaborando e stanno visionando le telecamere di sorveglianza della banca e delle vie limitrofe per risalire ai responsabili.

A spiegare, però, che cosa deve aver destabilizzato la banda criminale, è Emil Banca stessa: "Visto il continuo ripetersi, soprattutto nella provincia di Bologna dove sono le nostre filiali, di episodi come questo e visto che gli assalti al bancomat sono sempre più frequenti, abbiamo deciso di agire. Da qualche settimana a questa parte tutte le nostre filiali hanno l’indicazione, alla notte, di lasciare vuoto e spalancato il cash dispenser di modo che i delinquenti non abbiano nulla da rubare e vedano che non c’è nulla da rubare senza fare danni ulteriori". Emil Banca, poi, spiega: "Il cash dispenser è una piccola cassaforte, che svolge anche la funzione di contare le banconote, che si trova vicino al bancomat nella saletta di accesso alle banche. Ed è proprio questa cassaforte che ultimamente veniva rubata per intero dalle bande di bancomattari. Lasciandola aperta, vuota e ben in vista cerchiamo di far capire che non c’è nulla da rubare".

Zoe Pederzini