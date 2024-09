Esasperato dai furti, barista si apposta e blocca i ladri in piena notte

Bologna, 27 agosto 2024 - Ha subìto quattro furti in nemmeno una settimana. Il titolare del bar Cuore di via Indipendenza 21c si è visto svaligiare a più riprese la cantina, in cui conservava alcune attrezzature e bibite destinate al suo locale, dagli stessi due personaggi, che puntualmente si ripresentavano a reiterare la loro opera, nel giro di una manciata di giorni. È successo appunto quattro volte tra la notte di sabato 17 e quella di venerdì 23 agosto.

Il bar Cuore in via Indipendenza; nel riquadro, il figlio del titolare che ha sventato una rapina nel locale (FotoSchicchi)

Finché ieri sera, esasperati, il figlio del titolare, un dipendente e un amico hanno deciso di appostarsi nei pressi del portone d’ingresso della cantina, per vedere cosa succedeva. E hanno sorpreso i due ladri mentre si accingevano a introdursi per l’ennesima volta nel palazzo che la ospita, nel seminterrato.

Sempre gli stessi uomini, come rivelato dalle telecamere di sorveglianza che in tutte le occasioni li hanno ripresi mentre entravano nel palazzo per uscirne poi poco dopo con le braccia cariche di casse di vino, coca cola e altre bibite, a volto scoperto e vestiti pressoché nello stesso modo.

Immediatamente, il trio ha cercato di bloccarli mentre uno di loro telefonava al 112: uno dei ladri è fuggito, mentre l’altro, un romano a quanto si apprende già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato anche grazie all’intervento di un tassista di passaggio, e poi arrestato dai carabinieri. Il danno, tra merce rubata e porte forzate, ammonta a diverse migliaia di euro.