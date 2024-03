Bologna com’era: il barbiere ’Fabrizi Alberto’ si allarga

Il successo del salone di barbiere di Alberto Fabrizi di via D’Azeglio, 1 suggerì di ampliare i locali e i servizi alla clientela. Cambiò l’insegna con "Alberto Fabrizi Parrucchiere" e nella nuova cartolina pubblicitaria segnalò come la denominazione era mutata in ’Saloni Fabrizi Alberto e sorelle’: il negozio principale era in via D’Azeglio 1-3, le nuove aperture erano in via IV Novembre, 4-6 e in piazza Galvani, 4 (foto). Negli stessi locali di via D’Azeglio entrò in funzione anche una agenzia ’di affari e collocamento’, mentre fra i servizi pubblicizzati vi erano anche la vendita e lavorazione di capelli oltre a tinture per capelli ’vegetali e innocue’ prodotte dalla ditta Orèal. La cartolina, che ci mostra ben 17 dipendenti (9 donne e 8 uomini) davanti al negozio, segnalava i premi vinti da Fabrizi: una croce al merito e la medaglia d’oro all’Esposizione di Roma. (segue)

Marco Poli