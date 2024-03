Bologna, è qui la festa. Vetrine rossoblù: da oggi il coupon per votare la più bella

"Fino alla fine, forza Bologna!". Continua a raccogliere adesioni l’iniziativa ’Vetrine rossoblù’, ideata da Ascom-Confcommercio, con il supporto di Emil Banca e del Carlino, per lanciare la volata alla squadra di Motta, sempre più in corsa per un posto in Europa, possibilmente la Champions League. L’invito a tutti gli esercizi commerciali – siano essi negozi o punti di ristorazione – è di colorare di rosso e blu le vetrine, mostrando l’attaccamento della nostra città all’undici che ci sta rendendo orgogliosi. L’iniziativa è partita ieri, ma i primi effetti si vedono già, come dimostrano le immagini che vedete in questa pagina: bandiere, bandane, sciarpe e gagliardetti fanno bella mostra di sé tra tortellini e mortadelle, o anche nelle agenzie di viaggi e nei negozi di abbigliamento. Si prosegue fino a fine maggio, quando si giocherà l’ultima partita del campionato.

"Ognuno potrà interpretare questa festa a modo proprio", ricordava Giancarlo Tonelli, direttore dell’Ascom di Bologna, quindi anche intitolando piatti e cocktail speciali a quale eroe rossoblù. Ma per sogni grandi, servono allestimenti altrettanto impattanti, degni di essere immortalati: se aderite al progetto, inviate una foto del vostro negozio a federazioni@ascom.bo.it indicando nome, cognome, insegna, indirizzo e telefono. Gli scatti, poi, verranno pubblicati anche sul nostro quotidiano, media partner dell’iniziativa. Qui a destra potete poi trovare il coupon per votare la vetrina rossoblù più bella: basterà compilare il tagliando, inviare le foto a rossoblu@ilcarlino.net, e spedirlo o consegnarlo al nostro Ufficio Marketing, via Mattei 106 - 40138, naturalmente a Bologna.