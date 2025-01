Borse di studio ai bravissimi: assegnati premi per 2.000 euro

Borse di studio al merito. Il Comune ha assegnato anche quest’anno tre borse di studio per studenti residenti a Galliera che hanno conseguito risultati particolarmente rilevanti negli studi, per un valore complessivo di circa 2.000 euro, finanziato in parte dalla Giunta comunale. Si tratta di borse di studio a favore di coloro che nell’anno scolastico 2023/2024 hanno conseguito la maturità in una scuola secondaria di secondo grado statale o paritaria con votazione non inferiore a 85/100 e risultino iscritti a un corso universitario. A essere insigniti della borsa di studio sono stati Lorenzo Baroni, Anna De Laurentiis, Carlotta Ponti. "Mantenere alta l’attenzione sul mondo della scuola e della formazione significa investire in un futuro migliore per tutta la nostra Comunità", dice il sindaco Stefano Zanni.