Caldo, Bologna da bollino rosso. Un week-end da 36 gradi: l’alta pressione africana resiste

Bologna, 31 agosto 2024 – Ancora un week-end infuocato: Bologna è tra le città da bollino rosso anche nella giornata odierna, con temperature che raggiungeranno i 36 gradi, vale a dire 5-6 gradi sopra la media del periodo dove le temperature dovrebbero aggirarsi intorno ai 30 gradi, come precisa Arpae.

L’alta pressione di origine sub-tropicale ancora non cede: le correnti atlantiche che stanno attualmente interessando la Spagna e le coste francesi non riescono ad arrivare sulle nostro Paese. Quindi anche per oggi, e per i prossimi giorni, niente da fare. Qualche nuvola potrà fare la sua comparsa sulle vette degli Appennini bolognesi, ma difficilmente si potranno verificare precipitazioni anche quelle zone. E anche per domani la situazione, prevede Arpae, resterà pressoché invariata con una temperatura che non andrà sotto i 35-36 gradi.

Lunedì un microscopico cambiamento: infatti c’è un tentativo da parte delle correnti atlantiche di entrare nel bacino del Mediterraneo quindi, qualche temporale anche piuttosto forte si potrebbe verificare, ma sempre prevalentemente sugli Appennini. Purtroppo niente di seriamente risolutivo per la calura. Anche sulle minime i valori restano, in questi giorni, di almeno 3-4 gradi sopra le medie, assestandosi sui 22-23 gradi: fuori dai quei 25 che fanno definire le notti, come ’tropicali’, ma di poco.

Dopo lunedì l’alta pressione africana, se possibile, riacquista ancora più forza e per tutta la settimana, nel Bolognese, non sono previste, al momento, variazioni. Anche i tassi di umidità restano su valori molto alti – da qui l’enorme percezione di disagio –. Al mattino è molto più alto, si arriva anche al 70-80 per cento come conseguenza della temperatura, che è un po’ più bassa. La speranza è che il fronte africano inizi a cedere, come lo scorso anno, intorno al 10 settembre.

