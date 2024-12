Carabinieri e municipale in prima linea contro le truffe

Grande partecipazione all’incontro su come difendersi da truffe e dai furti organizzato dall’amministrazione comunale al centro sociale Malpensa, in collaborazione con la Polizia Locale e l’Arma dei Carabinieri. Il comandante della Polizia Locale, Roberto Manara e quello della stazione dei Carabinieri di San Lazzaro, Raffaele Iolo, hanno cercato di mettere in guardia i cittadini spiegando quali sono le truffe che, specialmente nel periodo natalizio, sono le più utilizzate dai malviventi e che colpiscono soprattutto le persone anziane, a partire da quelle telefoniche con la richiesta di dati bancari con la scusa di un bonifico mai effettuato. Spazio anche alle domande e ai dubbi dei cittadini che hanno raccontato la loro esperienza e chiesto consigli. "Nonostante lo straordinario lavoro svolto dalle forze dell’ordine sul nostro territorio non mancano purtroppo gli episodi – ha detto la vicesindaca e assessora alla sicurezza Sara Bonafè –. Riuscire ad informare i cittadini, e a sensibilizzarli su come poter prevenire e reagire davanti ai vari raggiri, crediamo che sia davvero molto importante per poter garantire un aumento della sicurezza in città. L’ottima risposta di partecipazione che abbiamo ricevuto oggi dimostra che si tratta di un tema molto sentito e per questo, come amministrazione, ci prendiamo l’impegno di riproporlo a breve anche in altre zone della città".