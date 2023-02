Casello di Rioveggio, il cantiere slitta ancora

I lavori non inizieranno questo mese, ed anzi una modifica del progetto potrebbe rinviare nuovamente la sistemazione del casello autostradale di Rioveggio. Con una interrogazione e la manifestazione di tutto il suo disappunto il consigliere regionale Marco Mastacchi (Rete Civica) ha appena presentato alla Presidente dell’Assemblea legislativa e alla Giunta Regionale un’interpellanza per chiedere conferma o meno sulle notizie di una revisione complessiva del progetto del casello di Rioveggio, che attende il completamento dei lavori da un decennio.

"Nel marzo 2022 Autostrade per l’Italia Spa rispondendo ad una richiesta di informazioni dell’Amministrazione regionale a seguito del mio ennesimo atto ispettivo, comunicava che la consegna dei lavori alla controllata Pavimental sarebbe avvenuta entro febbraio 2023, e cioè in questi giorni, con il termine previsto dei lavori fissato per marzo 2024", scrive il consigliere che ricorda come sia ormai diventata annosa la questione del completamento dei lavori di questo casello interrotto a più riprese nel 2012 e nel 2019, e ad oggi ancora incompleto.

Ancora nel marzo dello scorso anno l’assessore Corsini manifestava ad Autostrade per l’Italia la propria contrarietà e disappunto per la gestione dell’opera in argomento, in quanto nonostante le reiterate sollecitazioni la sua realizzazione ha subito notevoli ritardi, causando disagi alle comunità territoriali della zona e agli utenti di quella strada. "Da notizie recenti giunte alle amministrazioni comunali della Valle del Setta parrebbe che l’inizio dei lavori sia stato nuovamente rinviato a causa di modifiche al progetto che, pare, comporterebbero una revisione radicale dell‘intervento in oggetto -scrive Mastacchi- Il conseguente allungamento dei tempi di realizzazione dei lavori comporterebbe ulteriori e pesanti disagi anche in considerazione della complessa situazione del territorio interessato da molte e annose criticità". Da qui l’interrogazione alla giunta e all’assessore competente per sapere se tale notizia corrisponda al vero e per conoscere i motivi che ancora ostacolano l’avvio dei lavori per la realizzazione del nuovo casello di Rioveggio ormai fermo da più di 10 anni e in quali tempi si intende avviare e concludere la realizzazione dell’opera.