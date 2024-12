Cena aziendale choc, arriva l’ex e la insulta: arrestato a Bologna

Bologna, 17 dicembre 2024 – L’ha seguita e raggiunta, nonostante tra i due la storia fosse ormai al capolinea, e ha interrotto la cena aziendale di Natale, a cui lei stava partecipando in un ristorante della città, insultandola davanti a capi e colleghi. Per questo la donna, ha fatto scattare l’allarme e i carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti immediatamente arrestando l’ex convivente della vittima, un 40enne italiano per maltrattamenti contro familiari o conviventi e atti persecutori.

Il provvedimento nei confronti dell’uomo è stato preso dopo la ricostruzione dell’accaduto e analizzando la storia tra i due ex conviventi. Lui infatti, non avendo mai accettato la fine della relazione sentimentale, avvenuta otto mesi fa verosimilmente a causa degli atteggiamenti negativi dell'uomo che avevano turbato l'ambiente familiare, aveva iniziato a perseguitarla.

Informato dai militari dell’Arma, il pubblico ministero di turno presso la Procura di Bologna ha disposto per il giudizio direttissimo.