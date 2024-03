Cerca di rubare una cassa di alcolici alla Coop. Uomo di 28 anni arrestato per furto aggravato

Si è introdotto, a notte fonda, nella Coop di via Massarenti per rubare una cassa di alcolici. Messo in fuga dall’allarme, il ventottenne marocchino è stato arrestato dai carabinieri del Radiomobile. A segnalare l’intrusione al centralino del 112, l’altra notte, sono stati gli operatori della vigilanza privata, che avevano bloccato l’uomo nell’area del carico e scarico merci, da dove era scattato l’allarme. Durante la ricostruzione dei fatti, sono state visionate le immagini delle telecamere di sorveglianza, che hanno mostrato lo straniero all’opera mentre tentava di portare via una cassa con sei bottiglie di alcolici da 127,50 euro, refurtiva che ha poi lasciato nei pressi dell’uscita, una volta scoperto. Portato in caserma, il ventottenne è stato arrestato per tentato furto aggravato e, su disposizione della Procura, è stato accompagnato nelle camere di sicurezza, in attesa del processo per direttissima.