Certosa scrigno d’arte. Ora si può votare fra i luoghi del cuore nel censimento Fai

È partita a settembre la 12esima edizione de I Luoghi del Cuore, campagna nazionale per i luoghi da non dimenticare. Promossa dal Fai (Fondo per l’Ambiente italiano) in collaborazione con Intesa Sanpaolo e il patrocinio del Ministero della Cultura, la classifica è il più grande censimento spontaneo del patrimonio culturale italiano, "un atto di impegno civile che permette, ogni anno, di prendersi cura delle meraviglie artistiche e naturali del nostro Paese" commenta Simone Spataro, presidente di Bologna Servizi cimiteriali (Bsc). In occasione di Ognissanti, l’istituzione ha scelto di aderire a questa iniziativa, votando la Certosa, cimitero monumentale e storico dell’Emilia-Romagna e patrimonio Unesco per i suoi portici dal 2021. "L’intenzione è quella di valorizzare il patrimonio storico-artistico del cimitero e i suoi spazi con uno sguardo sempre nuovo, invitando cittadini e turisti ad andare oltre la sua funzione canonica, promuovendo il suo ruolo di museo a cielo aperto e luogo da vivere" conclude Spataro. L’obiettivo per il cimitero monumentale e per Bsc è superare la soglia delle 2.500 preferenze per presentare un progetto di recupero site-specific e ottenere un finanziamento dal Fai.

Ma come si vota la Certosa come proprio luogo del cuore? È semplice: si può fare sia in presenza sia online. Chi sarà in visita domani o nei giorni successivi, potrà farlo di persona compilando un modulo dedicato, altrimenti accedendo al sito https://fondoambiente.it/luoghi/certosa-di-bologna?ldc, fino al 10 aprile 2025. Inoltre, per facilitare le visite in Certosa è attiva, anche quest’anno, la linea speciale 76 Tper, sul percorso che va da piazza San Francesco in Certosa, fino a domenica inclusa, mentre gli over 65 avranno a disposizione un servizio di trasporto con conducente (Saca) per spostarsi facilmente da casa ai cimiteri della Certosa o di Borgo Panigale (e ritorno) al prezzo calmierato di 5 euro. Per quest’ultimo servizio è necessaria, 24 ore prima rispetto alla data del servizio desiderata, la prenotazione al numero 051-6349444.

Anche durante i giorni di festa continuerà a essere disponibile il servizio assistenza per le persone con difficoltà motorie che potranno essere accompagnate a far visita ai propri cari con mezzi elettrici di cortesia messi a disposizione agli ingressi della Certosa. In questo modo tutti potranno assistere alla messa di domani alle 9,30 a Borgo Panigale officiata da Mons. Silvagni o a quella delle 11 in Certosa, celebrata dall’Arcivescovo Zuppi. Si può consultare il sito www.bolognaservizicimiteriali.it o il numero 051-6150811.