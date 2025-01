Champions, a Bologna stop a vetro e alcol. E tifosi del Borussia ‘chiusi’ a Villa Cassarini

Bologna, 17 gennaio 2025 – L’attesa è di circa 3.000 tifosi tedeschi, che si riverseranno in città per assistere al match di Champions Bologna-Borussia Dortmund di martedì sera. Molti di loro, probabilmente almeno la metà, approderà sotto le Torri già il giorno prima, lunedì. E il rischio di scontri tra tifosi, in particolare ultras particolarmente facinorosi, è reale.

Per questo motivo, dopo il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblici in Prefettura, sono state emesse alcune misure mirate a prevenire disordini e problemi. La presenza delle forze dell’ordine sarà incrementata in centro, anche grazie all’arrivo di poliziotti provenienti da altre città. Non solo. Sarà allestita una ’fan zone’ per i tifosi ospiti nei giardini di Villa Cassarini, prima della partita, con servizi igienici e ristori. Poi, i tedeschi saranno scortati dalle forze dell’ordine fino allo stadio, lungo via Saragozza. Nel frattempo, via Andrea Costa, che ospita numerosi locali e punti di ritrovo di supporter del Bologna, sarà chiusa al transito dei tifosi avversari.

Va detto però che, a quanto si apprende, non tutti i sostenitori più accaniti del Borussia in arrivo sarebbero collaborativi e disposti ad attendere pazienti nel parco stabilito l’inizio della partita. Così, per scongiurare cortei o provocazioni e scontri (la memoria torna inevitabilmente alla maxi rissa tra ultras rossoblù e tifosi francesi del Lille in via Zamboni, lo scorso novembre), sono state adottate altre misure, con un’ordinanza che entrerà in vigore già lunedì e che prevede limitazioni a esercizi pubblici e negozi.

Dalle 10 di lunedì mattina e fino alle tre del mattino successivo, allora, vigerà in tutto il centro storico il divieto di vendere bibite in contenitori di vetro o lattine da asporto; martedì, lo stesso divieto vigerà dalle 10 alle 21, sempre nell’area circondata dai viali, con l’ulteriore stop totale alla somministrazione di alcolici da parte dei locali pubblici dalle 14.30 alle 19. Divieto, quest’ultimo, che sarà esteso nella medesima fascia oraria anche a via Saragozza, dalla Porta al Meloncello; nella strada subentrerà infine il divieto di vendere bevande in vetro e lattina da asporto dalle 19 di martedì alle 3 di mercoledì notte. Disposti vari controlli per verificare il rispetto delle regole e, soprattutto, per contrastare l’attività di eventuali abusivi.

Una misura che accolgono con responsabilità i commercianti di Confcommercio Ascom, illustra il direttore generale Giancarlo Tonelli: “La Questura ha manifestato la propria preoccupazione per l’arrivo del tifo ospite, anche a seguito di varie interlocuzioni con la polizia, le organizzazioni delle tifoserie tedesche e delle società sportive coinvolte – segnala Tonelli –, e così ha fatto l’amministrazione. Noi commercianti non possiamo che prendere atto e aderire alle disposizioni, mirate a garantire la miglior prevenzione possibile ed evitare incidenti, tafferugli o problemi a cittadini e commercianti. Specie dopo quanto già subìto sabato scorso. È un piccolo sacrificio di cui comprendiamo le ragioni”. Del resto, “l’eliminazione della vendita del vetro non solo nei locali, ma anche nei negozi, evita che vengano usate come oggetti contundenti – chiosa Tonelli –. Immagino che l’obiettivo sia anche mandare un messaggio alle tifoserie, nostra e tedesca, di stare calmi e recarsi allo stadio solo per godersi la partita”.