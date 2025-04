Corteo 25 aprile a Bologna contro il riarmo: slogan fumogeni e uova verso il Provveditorato

Bologna, 25 aprile 2025 – "Contro tutti i fascismi, il riarmo, la guerra e le crisi". Recita così lo striscione portato avanti dalle persone in strada durante le celebrazioni dell'80esimo anniversario della Liberazione. Circa duemila persone si sono unite al corteo partito intorno alle 11 da piazza dell'Unità, che ha percorso via Matteotti, via Masini (bloccando per diversi minuti la viabilità di questo tratto), si è diretto poi verso Porta Mascarella e in seguito Strada Maggiore, passando da piazza del Nettuno, fino al Pratello. Presenti alla camminata organizzata da Potere al Popolo, anche movimenti e altri partiti di sinistra.

Quando ancora il corteo era in Strada Maggiore la coda si è invece fermata in piazza Verdi, dirigendosi verso il provveditorato, dove sono state lanciate delle uova di vernice, inveendo contro il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara.

Al corteo partecipano anche alcuni collettivi studenteschi: "Ieri, oggi e sempre, scuole antifasciste", è il loro coro del 25 aprile. Tra i manifesti c'è anche la citazione all'anime di Hayao Miyazaki. E poi anche "Resistenza animale, fischia il vento su Gaza" e le bandiere di Cuba e della Jugoslavia, oltre alla protesta di Armonie, un associazione di donne per le donne: "Esistenze femministe, resistenze pacifiste".

Soprattutto fumogeni e musica, gridando vari 'no' alla guerra, al frontismo, al riarmo europeo e al decreto 'sicurezza. Anche i Giovani partigiani contro la guerra: "Resistere al riarmo, liberare il futuro" è il loro striscione tenuto in mano. Al microfono arriva anche il racconto di alcuni palestinesi: "Per noi la memoria della Resistenza va portata avanti e praticata. Anche noi stiamo combattendo per la nostra libertà".

Il corteo protesta anche contro il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro Matteo Salvini, descritti come "complici del genocidio di Gaza". Striscioni anche contro il segretario di Azione Carlo Calenda. Nei giorni scorsi il governo ha chiesto "sobrietà", in rispetto dei cinque giorni di il lutto nazionale per la morte di Papa Francesco.

Questo non ha fermato le celebrazioni a Bologna per l’ottantesimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo: "La Liberazione è una festa laica. Evidentemente il Papa è più comodo da morto che da vivo, non veniva ascoltato dal governo quando parlava di pace, disarmo, genocidio in Palestina", urlano al megafono i presenti. Che aggiungono: "Il 25 aprile per noi non è un anniversario da cartolina è un grido che si alza forte ogni giorno che la violenza del potere si scaglia contro chi lotta - urla il corteo -. Mentre le bombe cadono, ci vorrebbero silenti ma noi non ci stiamo: siamo qui contro il ddl sicurezza che porta odio e paura e punisce chi manifesta e chi sciopera. Siamo contro la proposta del decreto femminicidio: serve prevenzione non l'ergastolo".