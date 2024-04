Da Crevalcore a New York. Omaggio a Giacomo Puccini

Il pianista e compositore Sandro Barbieri di Crevalcore, assieme alla cantante e compositrice Maheya Collins, è stato protagonista, nei giorni scorsi all’Istituto di cultura italiana di New York, della quarta edizione del "Maria Callas Tribute Prize NY". Barbieri, che conduce una scuola di musica a Crevalcore, ha presentato con la cantante il progetto "Puccini 100 in Jazz" in occasione del centenario della morte di Giacomo Puccini. "Una grande emozione, per me e il maestro Sandro Barbieri – ha detto Collins –, essere invitati, accolti, applauditi in una cornice straordinaria come quella della Grande Mela e in un luogo che promuove l’Italia a tutti i livelli come l’Istituto di Cultura di New York. Il nostro merito è aver creato un crossover tra tre stili musicali assolutamente lontani tra di loro".