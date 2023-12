Dal Canto di Natale di Dickens all’omaggio alla divina Maria Callas

Prosegue il ricco calendario di appuntamenti (sempre gratuiti) organizzati allo splendido Teatro Mazzacorati 1763 di via Toscana 19, gestito dall’associazione Succede solo a Bologna. Questa sera alle 20,30 in programma ’Il Canto di Natale di Charles Dickens’. A 180 anni dalla prima edizione infatti va in scena una riduzione di uno dei grandi classici delle festività, con l’attore Dario Turrini, il soprano Silvia Salfi e Matteo Matteuzzi al pianoforte. Da segnalare anche sabato, sempre alle 20,30, ’Gli uomini di Maria Callas’: in occasione del centenario della nascita della ’divina’, concerto con i migliori allievi dell’Accademia Verdiana ’Carlo Bergonzi’.