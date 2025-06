Danni per la tromba d’aria. Arrivano i fondi da Roma

Ammontano a oltre 4 milioni di euro le risorse che il governo ha stanziato nei giorni scorsi in favore dei Comuni colpiti dal tornado nel luglio 2023: alla provincia di Bologna per sei interventi sono destinati 87.481,15 euro tutti per il 2025. Ripristino o messa in sicurezza di coperture, impianti fotovoltaici, illuminazione pubblica e segnaletica stradale, sostituzione di lucernai danneggiati. Sono questi alcuni dei 64 interventi ammessi al finanziamento per l’Emilia-Romagna. Si tratta complessivamente di 235 milioni di euro: 115 per il 2025, tra cui i sei bolognesi, e 120 milioni di euro per il 2026. "Prosegue l’impegno a sostegno delle comunità colpite da quell’eccezionale ondata di maltempo – sottolinea la sottosegretaria alla Presidenza, Manuela Rontini –. Si tratta di nuove risorse che permetteranno di completare alcuni interventi per la messa in sicurezza o di ristorare le spese già sostenute dai Comuni. È un segnale importante, frutto della collaborazione tra istituzioni e dell’impegno dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile". Andando a vedere, nel dettaglio, quali interventi sono stati finanziati nel territorio metropolitano di Bologna si evince che solo alcuni paesi sono coinvolti: Molinella, Malalbergo e Baricella. Per il primo paese della Bassa si tratta dell’intervento di ripristino di porzione di coperto della biblioteca. Il termine di affidamento dei lavori è il 31 dicembre prossimo per un importo finanziato di 3mila euro. Sempre nel molinellese c’è anche intervento di ripristino del coperto del plesso scolastico De Amicis, anche questo da affidare entro il 31 dicembre per un valore di 5.685 euro. Per quel che riguarda Malalbergo verrà finanziato il ripristino dei cupolini e delle vetrate del capannone adibito a archivio comunale per 9.308 euro e la copertura della bocciofila per 13mila euro. Quest’ultimo è un intervento che è già stato ultimato e fatto a livello locale e verranno, dunque, restituiti i fondi spesi. Anche a Baricella l’intervento è già stato ultimato e si tratta del ripristino della copertura e sistemazione dei vetri e persiane esterne delle finestre del Centro Civico Simoncini: sono stati stanziati 6.483 euro. A Borgo Tossignano, già circondario imolese, 50mila euro per il ripristino della copertura in guaina bituminosa ardesiata danneggiata dell’edificio "Sala polivalente".

Zoe Pederzini