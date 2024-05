Domani si fa prevenzione: mammografie ed esami gratis Domani a Crevalcore, in piazza Malpighi, si terrà un evento di prevenzione per le donne dai 20 ai 44 anni, con esami senologici gratuiti. Un'iniziativa supportata dal Comune e da aziende locali per promuovere la cultura della prevenzione contro il tumore al seno.